Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬男女長洲公眾碼頭作不雅行為 認作出有違公德的行為罪 5月判刑

社會
更新時間：17:08 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-28 HKT

六旬男女去年10月在長洲公眾碼頭長櫈作出疑似口交的不雅行為，遭人拍下影片及在網上流傳。警方調查後拘捕上述男女，2人今於東區裁定法院各承認1項作出有違公德的行為罪，案情指2人在警誡下承認飲酒後犯案。主任裁判官張志偉押後案件至5月12日判刑，以待索取社會服務令報告。

被告為62歲收銀員馬麗卿及63歲海員吳濤明，2人承認於或約於2025年10月29日，在長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為。

疑口交期間遭拍下影片及網上流傳

案情指，去年10月29日，有警員發現4條影片在長洲居民的WhatsApp群組內廣泛流傳，影片顯示兩名被告在案發地點作出性質猥褻的行為，即女被告躺在長櫈上，她雙腳分開，而男被告則坐在她面前，並把左手和頭放在她兩腿之間及靠近其私處；影片中至少有1名途人當時曾經過長櫈。

警方調查後，去年10月底先後拘捕兩名被告，並在屋內檢獲兩人案發時身穿的衣服。警誡下，兩人均承認自己是片中人，並表示當時飲了酒。

案件編號：ESCC1057/2026
法庭記者：王仁昌

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
18小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
20小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
3小時前
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
影視圈
25分鐘前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
9小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前