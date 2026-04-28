六旬男女長洲公眾碼頭作不雅行為 認作出有違公德的行為罪 5月判刑

六旬男女去年10月在長洲公眾碼頭長櫈作出疑似口交的不雅行為，遭人拍下影片及在網上流傳。警方調查後拘捕上述男女，2人今於東區裁定法院各承認1項作出有違公德的行為罪，案情指2人在警誡下承認飲酒後犯案。主任裁判官張志偉押後案件至5月12日判刑，以待索取社會服務令報告。

被告為62歲收銀員馬麗卿及63歲海員吳濤明，2人承認於或約於2025年10月29日，在長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為。

疑口交期間遭拍下影片及網上流傳

案情指，去年10月29日，有警員發現4條影片在長洲居民的WhatsApp群組內廣泛流傳，影片顯示兩名被告在案發地點作出性質猥褻的行為，即女被告躺在長櫈上，她雙腳分開，而男被告則坐在她面前，並把左手和頭放在她兩腿之間及靠近其私處；影片中至少有1名途人當時曾經過長櫈。

警方調查後，去年10月底先後拘捕兩名被告，並在屋內檢獲兩人案發時身穿的衣服。警誡下，兩人均承認自己是片中人，並表示當時飲了酒。

案件編號：ESCC1057/2026

法庭記者：王仁昌