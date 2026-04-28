宏福苑收購｜77%宏志閣業主初步願賣業權 黃偉綸：不排除立法收購餘下業權

大埔宏福苑大火後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，惟不包括未受大火波及的宏志閣。政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星今日（28日）交代大埔宏福苑宏志閣後續安排。

黃偉綸首先重申，宏志閣（H座）因其情況與早前受火災影響的A至G座大樓有所不同，故最初並未被納入長遠居住安排方案。然而，政府在方案公布後，持續收集到宏志閣居民的意見，並初步顯示絕大多數業主期望加入方案。為回應業主的強烈訴求，政府決定，只要在今年6月30日或之前，有不少於75%的宏志閣業主簽署「接受收購建議信件」，確認將業權售予政府，那麼適用於A至G座的方案亦將同樣開放予宏志閣。

多重憂慮困擾 業主期望出售

黃偉綸指出，房屋局的解說專隊在接觸宏志閣99%的業主後，約77%的業主初步希望參與政府的收購方案。業主們的憂慮包括：難以估計何時能遷回居住、需要處理繁複的地契及大廈公契修訂、須另行聘用承建商和管理公司，並可能要承擔高昂的維修及管理費用。此外，不少業主坦言火災帶來心理陰影，不願搬回原址，同時亦擔心物業價值受損及未來轉售困難。

復修工程複雜 以情理兼備原則處理

黃偉綸亦提到，宏志閣的復修工程複雜程度超乎預期，大廈仍有約三分之二外牆尚未完成鋪砌，加上消防、水電、中央石油氣系統及緊急車輛通道等均需重修，要在年內完成所有程序的機會極微。他強調，政府在處理宏福苑的後續安排時，一向秉持情理兼備、以情為先的方針，此原則同樣適用於宏志閣。政府尊重私有產權，但當業主達成高度共識時，政府願意作出合理介入，並提供包括原區安置在內的多個選項。

業主需6.30前簽署接受收購業權信件

黃偉綸指，政府將以同樣的價格，即未補價單位每平方呎八千元、已補價單位每平方呎一萬零五百元的作價，收購宏志閣的單位。接受方案的業主需要簽署接受收購業權信件，若在6月30日前75%業主簽署接受收購業權信件，政府提出的方案將適用與宏志閣業主。整個收購計劃涉及248個單位，總成本估計約10億元，政府將適時向立法會申請撥款。房屋局的專隊將由明天起接觸各戶，詳細解說方案內容。

最終不足75%業主願意出售單位 政府有權選擇不繼續進行收購

他又指，如果政府未來立法收購宏志閣單位，如果政府擁有最少75%的單位，將有助相關的工作。如果長遠方案開放給宏志閣業主，業主除可選擇現金收購，亦可參與特設的銷售計劃或「樓換樓」安排，並在出售業權後兩年內符合綠表資格。若未在6月30日簽署信件，則要在8月30日前簽署，政府亦會安排接受收購的業主在12月15日簽署收購協議。政府與業主簽署的買賣協議將加入附帶條款，若最終簽署協議的業主不足75%，政府有權選擇不繼續進行收購。

不排除立法收購餘下業權 現階段專注「你情我願」買賣

黃偉綸又表示，由於現時的法例並不適用，不排除在稍後階段立法收購餘下業權，然而當中有門檻處理，要符合《基本法》第105條，要和法律專家相討，另外，收購業權涉及公帑，須要與立法會討論。他強調此時稍後階段的事，現階段將專注於「你情我願」買賣，收購價亦遠高於大火前的價格，相信是合理的價格。

何永賢指，解說隊已接觸A-G座99%的業主，當中75%願意出售業權，24%正在考慮，只有1%居民不願意出售業權，而宏志閣方面，77%接受收購建議，9%不打算接受建議。

卓永興表示，宏志閣上執拾安排方面，在5月13至17日安排他們上樓，上午單數，下午雙數，安排大致和A-G座相關，可4位人士上樓，執拾3小時，可多次上落。他又表示，A-G座居民將有第二次上樓執拾。

部分宏志閣居民非常不想遷回單位

黃偉綸解釋，75%門檻非科學化公式，但每4伙有3伙足可反映相當的高度共識，並有參考宏志閣77%業主願意出售單位的情況，具有一定合理性。他又指，不排除日後需要透過立法收回餘下單位，因現時沒有適用的法例，故定下75%門檻對日後法例工作有幫助。他又強調，任何立法必須符合基本法，即會尊重私有產權，以及就收購會有賠償。

他又提到，宏志閣未受大火波及，但住戶亦有擔心，部分非常不想遷回單位，而政府認為動用公帑收購合適，款項亦要經立法會審批。

對於如宏志閣最終未能滿足收購門檻，黃偉綸指，現時門檻合理，如達不到門檻，政府收購便不會繼續，宏志閣便需要按市場安排，但業主需要面對地契和高昂維修費等問題。

黃偉綸早前表示，討論大門一直打開，如宏志閣業主有較高程度共識，政府願意探討，若最終得到主流業主同意納入收購，收購價會與現時7座一樣。

相關新聞：

宏福苑收購｜消息：宏志閣納入收購方案 約四分三居民同意賣業權 政府最快下午交代