宏福苑宏志閣納入收購方案 消息指約四分三居民同意賣業權 政府下午4時半交代

大埔宏福苑大火後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，惟不包括未受大火波及的宏志閣。據了解，政府擬將宏志閣納入政府收購方案，約四分三居民初步同意把業權賣給政府。政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星今日（28日）下午4時30分，就宏志閣後續安排會見傳媒。

政府早前稱倘逾半業主有共識 願探討納入收購

財政司副司長黃偉綸早前表示，討論大門一直打開，如宏志閣業主有較高程度共識，政府願意探討，若最終得到主流業主同意納入收購，收購價會與現時7座一樣。他又指，如動用公帑只收購零星單位，對解決屋苑日後公共空間、大廈公契等管理問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。

房屋局局長何永賢早前亦強調，倘有超過一半宏志閣業主希望政府收購，便可以開始商討。她指「解說專隊」也聽到有不少宏志閣業主希望可以加入長遠居住安排的方案，政府會繼續與業主保持溝通，秉持「你情我願」原則，衡量各方面因素，深入思考，探討情、理、法兼備的最好安排。