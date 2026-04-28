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麗晶花園請外勞惹爭議 物管業協會指保安空缺普遍達2成 外勞成本更高僅為維持服務

社會
更新時間：11:14 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:14 2026-04-28 HKT

為紓緩人手短缺，政府推行多個勞工輸入計劃，其中包括保安業。近日麗晶花園聘請外勞擔任保安員惹起爭議。香港物業管理業協會發言人陳志球今早(28日)在電台節目表示，物業管理公司聘請外勞保安已非新鮮事，此舉主要源於本地勞動市場長期面臨人手短缺的困境，目的是為了維持屋苑正常的保安服務，而非為了節省成本。

保安空缺率逾兩成 招聘困難成常態

陳志球指出，聘請外勞保安的情況在過去一兩年已經陸續出現。業界之所以要尋求外勞援助，根本原因在於本地保安人手持續短缺。他透露，根據管理公司的資料，保安職位的空缺率平均高達15至25%，普遍超過兩成。許多物業管理公司在用盡各種本地招聘方法後，仍無法請到足夠人手，因此才不得不透過「補充勞工優化計劃」等方式申請輸入外勞，以填補職位空缺，確保物業管理服務能正常運作。這個問題不僅存在於私人屋苑，公共房屋也同樣面臨勞動力不足的挑戰。

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香港物業管理業協會發言人陳志球。資料圖片
香港物業管理業協會發言人陳志球。資料圖片

外勞須持牌上崗 廣東話為考慮條件

對於外界擔憂外勞的專業資格，陳志球強調，所有透過「補充勞工優化計劃」來港的保安人員，都必須遵守香港法例。他們需要根據香港法例第460章《保安及護衛業服務條例》接受指定的培訓和考核，成功考獲「保安人員許可證」後，方可正式上崗服務。在聘請外勞時，物業管理公司普遍會要求他們能夠使用廣東話溝通，以便與住戶交流。

聘請外勞成本更高 冀優先本地就業

針對聘請外勞會否壓低本地薪酬水平，或最終取代本地員工的疑慮，陳志球明確表示「絕對不會」。他解釋，僱主聘用外勞的成本實際上更高。根據勞工處的嚴格監管，僱主除了必須支付不低於行業薪金中位數的工資外，還需承擔額外的住宿，整體花費不減反增。
 

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