《The Standard》專訪︱讚揚普通法制度及獨特門戶作用 政府地契續期穩信心 英商會主席蕭子銘：香港將迎來更佳發展

特區政府努力招商引資，香港英國商會主席蕭子銘（Jeremy Sheldon）接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時指，在「一國兩制」框架下，香港憑藉穩健的普通法制度、對商界友善的政府，以及與中國內地和東南亞市場的連結，持續發揮其獨特的門戶作用；而香港地契續期至2047年以後等措施，亦鞏固了長期投資者的信心，深信在政府積極主動謀發展下，「香港將迎來更佳發展」。

蕭子銘受訪時表示，香港的持久優勢在於值得信賴的普通法制度，這對於追求確定性的國際投資者而言，是不可或缺的信心基石。

蕭子銘指，香港具備多元技能與世界級基礎建設，使其成為通往亞洲獨一無二的中轉站。只要保持積極主動，在「一國兩制」優勢下，「香港將迎來更佳發展」。

多管齊下招商引才

吸引人才與資金方面，蕭子銘認為，「高端人才通行證計劃」為香港有效吸引全球專業人士，而政府宣布將住宅、商業及工業地契續期至2047年以後，強化了長期投資信心；香港的策略發展藍圖亦吸引到私人財富管理、保險及醫療保健等領域的國際巨頭在港加強布局。蕭子銘更透露，兩間英國龍頭教育機構正積極計劃於北部都會區設立分校，有助香港鞏固區域教育和研究中心的地位。

此外，香港透過「引進重點企業」措施，在生命健康科技領域取得了實質進展，藥業巨頭阿斯利康2023年在港設立研發中心，至今已聘用逾20位專業人員，顯示香港在科研轉化方面的吸引力。

蕭子銘亦指，香港英國商會成員怡和推行的生物柴油計劃，將廢棄食油轉化為B5生物柴油，去年為子公司金門建築減少110萬公升廢油流向堆填區，滿足該公司約97%的B5生物柴油需求，展示綠色技術的領先地位。

跨國企業來港擴展業務

展望未來，香港仍會是內地企業「走出去」的門戶，也是跨國企業進入亞洲市場的着陸點。蕭子銘指，英國摺疊單車製造商Brompton Bicycle及物流公司Woodland Group均視香港為擴展亞洲業務的據點。他認為，香港發展規劃與國家「十五五」規劃接軌，提供了穩定性，亦是全球企業投資的重要考量。他又指，在不確定且艱難時代中，穩定與確定性是營商的必要條件，而「五年規劃」在中國已經時間驗證，正可為投資者提供極大的穩定和信心。

香港英國商會目前擁有逾1100名會員，代表逾300間在港企業。英國商會未來數周將舉辦商業論壇探討「走出去」政策，以及舉辦「未來領袖黑客松」（Future Leaders Hackathon），展示香港培育人才的能力。