民航處80周年︱中東局勢「危中有機」 民航處長：香港背靠祖國聯通世界 旅客有信心來發展︱專訪

今年是民航處成立80周年，民航處處長廖志勇接受《星島》專訪時表示，部門將繼續精益求精，為本港提供安全、有效率及可持續發展的航空交通運輸系統，並且擔當亞太區乃至全球航空監管機構其中一位領導者的角色。​他又形容，中東局勢「危中有機」，「可肯定的是，戰爭帶來不穩定性，沒有戰爭的地方，人們覺得更加穩定。香港背靠祖國、聯通世界，有穩定的經濟、環境，這是一個基礎，無論航空公司、旅客，都有信心來這裏發展。」

難忘機場一夜由啟德遷至赤鱲角

九十年代初加入民航處的廖志勇表示，最難忘是見證機場由啟德搬往赤鱲角，部門持續完善基建配套，體現對航空業界的承擔，「譬如停機坪的停車場，盡量做到最多，因為當時已飽和，看到我們的獅子山精神，和香港人的Can Do Spirit（積極進取）——如何在有限空間下，將效率提到最高。」

新機場成功於1998年7月5日傍晚至7月6日清晨完成「一夜大搬遷」的壯舉；民航處角色由機場營運者，轉為監管者，堅守「安全至上」宗旨。廖志勇表示，就算外地發生的航空事故，民航處都會審視香港會否發生，「確定沒有問題，就可以放心。」

強調應變管理：每次轉變都有借鑑之處

要數民航處近年成就，除了耳熟能詳的機場三跑道系統建設，廖志勇特別提到，即使本港曾面對疫情挑戰，不但成功實施出口空運貨物百分百保安檢查安排，航空貨運量更重返「世一」。這有賴部門及業界進行大量的籌備工作，包括2018年推出「管制空運貨物安檢設施計劃」，容許空運貨物在機場以外，由經民航處接受及監管的設施進行安檢，減輕機場安檢設施壓力，同時提升本港處理貨運量的能力。

訪問期間，廖志勇多次提及「change management」一詞，稱每次轉變，都有可借鑑之處。被問到民航處於2016年啟用新空管系統時，曾出現雙重影像。他回應說，任何轉變都有磨合期，重申空管系統更換一個月後，處理航班量已破紀錄，「整個更換空管系統過程中，一個這麼複雜的系統，是否有東西可做得好些？當然有，但空管系統運作上絕對安全，短時間已破紀錄，用到今天都沒有問題。」

數據顯示，機場航空公司數目及航班服務航點，由1998年的60家及120個，分別倍增至現時逾130家及220個；航空貨運量由1997/98年度的180萬公噸，增至2025/26年度的507萬公噸。他說，民航處會透過培訓人才、善用科技、與國內及國際合作等，鞏固本港國際航空樞紐地位，「只要把握機遇，盡量做到最好，我對本港航空業長遠勢頭審慎樂觀。」

對於年初持續至今的中東戰事令油價高企，已有本地航空公司取消航班，業界前景如何？廖志勇直言，中東戰事影響空域、經濟及原油供應，航空公司因而調整運力、調高票價，是全球共同面對的挑戰，民航處會配合業界需要，盡快審批航班調配申請；而航空公司一旦改動航班，須作出合符消費者權益的安排，包括盡快通知乘客、讓乘客選擇乘坐不同航班、有需要時可以退票等。

記者：蕭博禧