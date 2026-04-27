中大醫院擬提前還清逾40億政府貸款 校方借款或擔保 爭取明年3月完成

中大醫院曾向政府借貸逾40億元，並兩度延遲還款，原定於2028年開始還款。據政府提交予立法會的文件，中大院方於今年4月22日正式以書面形式通知政府，提出提前向政府悉數還清貸款的建議，中文大學擬向中大醫院提供借款，及/或中大校方為中大醫院向銀行借貸作擔保，以整合所需財務安排，爭取於2027年3月19日還清40億3,300萬元政府貸款本金。

文件提到，中大醫院順延還款的服務責任方面，仍須繼續履行因順延還款而須提供公共醫療服務的責任。就此，院方向政府表示，會繼續按照補充服務契約，於2037年或之前履行該契約所要求的住院病床日數，以抵銷在延長還款期內預計原來應付的利息。

政府表示，原則上同意中大醫院提前於2027年3月19日償還政府貸款。至於還款具體安排，包括中大醫院向中大及/或銀行借款的最終款額，則有待中大院方聯同校方最終敲定，以供政府進一步考慮。

由於新冠疫情影響服務推出進程，中大醫院向政府提出延後5年還款的建議。資料圖片

延長還款期之利息須以公共服務回饋市民

立法會財務委員會於2015年4月批准向中大的全資附屬機構（即香港中文大學醫學中心有限公司）提供40億3,300萬元政府貸款。中大醫院在2021年9月投入運作，期間因新冠疫情導致各項服務的推出進程受到影響，院方評估如期還款會構成嚴重財務負擔而無法繼續營運，遂向政府提出延後5年還款的建議。經立法會衞生事務委員會先後於2023年2月及2025年2月討論後，財委會批准容許中大醫院順延5年還款。

根據順延還款安排，在延長還款期內預計原來應付的11億2,900萬元利息，院方須於2023年至2037年的15年期間，提供折合120,749個住院病床日數的公共醫療服務以作抵銷，而不以現金形式支付，全額回饋社會。

至於政府向中大醫院提供的貸款，利息順延至2027年3月起以浮動利率計算。相應地，院方須於2028年3月至2037年3月間，作出共10次年度還款，每期4億330萬元本金，加上未償還款額的利息。

若未履行服務責任 校方須為醫院賠錢

政府亦要求中大醫院每年匯報財務狀況和業務計劃，確保院方着實規劃服務，以能應付政府貸款還款責任；以及由中大作出履約保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，由校方為中大醫院賠償金額。

文件指，中大醫院其後一直履行契約的要求，包括2025年全年接收由醫管局轉介的專科門診個案共15,254宗和日間手術個案共5,720宗。

至於承諾須於15年間提供折合 120,749 個住院病床日數的公共醫療服務，院方在2023年至2025年3年間，共提供相等於16,841個住院病床日 數的公共醫療服務。具體而言，自2023年3月起，中大醫院協助醫管局提供各類公共醫療服務，包括住院病床、日間手術、專科門診新症及跟進個案，以及電腦斷層掃描／磁力共振掃描造影報告服務等。目前，院方已預留16張住院病床，主要接收醫管局九龍東和新界東聯網轉介的骨科病人。中大醫院亦派遣醫生前往醫管局九龍西、新界東、新界西、九龍中和九龍東聯網的診所及公立醫院，提供專科門診和日間手術服務，涵蓋外科、耳鼻喉科、內科、婦科、骨科、泌尿科、腫瘤科和眼科。