Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉網上煽惑他人立法會選舉投白票或不投票 兩保安員遭起訴周三提堂

社會
更新時間：18:14 2026-04-27 HKT
發佈時間：18:14 2026-04-27 HKT

廉政公署今日(4月27日)落案起訴兩名男保安員，其中一人涉嫌在2025年立法會換屆選舉(立法會選舉)期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人投白票；另一人則於其社交媒體個人專頁轉載貼文，煽惑他人不投票。二人獲准保釋，星期三(4月29日)分兩宗案件在西九龍裁判法院答辯。

2025年立法會選舉提名期於去年10月24日展開，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)，由當日起直至投票日(即同年12月7日)為該選舉的「選舉期間」。

首案被告林國偉，38歲，保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪名，控罪指林國偉涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人在該選舉中投無效票。

廉署調查顯示，該貼文是一則新聞報道，內容有關保安局局長提醒市民，煽惑他人在選舉中不投票或投無效票屬違法行為。林國偉涉嫌使用其個人社交媒體帳戶回覆該貼文，留言煽惑他人在該選舉中投白票。

另一案被告為黃華光，63歲，保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名。控罪指黃華光涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在其社交媒體專頁上轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

廉署調查顯示，黃華光轉載的貼文由姜嘉偉發布。廉署早前已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉。姜嘉偉面對兩項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
4小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
10小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
12小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
4小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
7小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
2026-04-26 18:45 HKT
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
9小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
6小時前