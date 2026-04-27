涉網上煽惑他人立法會選舉投白票或不投票 兩保安員遭起訴周三提堂

廉政公署今日(4月27日)落案起訴兩名男保安員，其中一人涉嫌在2025年立法會換屆選舉(立法會選舉)期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人投白票；另一人則於其社交媒體個人專頁轉載貼文，煽惑他人不投票。二人獲准保釋，星期三(4月29日)分兩宗案件在西九龍裁判法院答辯。

2025年立法會選舉提名期於去年10月24日展開，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)，由當日起直至投票日(即同年12月7日)為該選舉的「選舉期間」。

首案被告林國偉，38歲，保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪名，控罪指林國偉涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人在該選舉中投無效票。

廉署調查顯示，該貼文是一則新聞報道，內容有關保安局局長提醒市民，煽惑他人在選舉中不投票或投無效票屬違法行為。林國偉涉嫌使用其個人社交媒體帳戶回覆該貼文，留言煽惑他人在該選舉中投白票。

另一案被告為黃華光，63歲，保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名。控罪指黃華光涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在其社交媒體專頁上轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

廉署調查顯示，黃華光轉載的貼文由姜嘉偉發布。廉署早前已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉。姜嘉偉面對兩項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名。