宏福苑聽證會︱區議員持大量授權票合法？ 陳巧敏：無條例限制

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍到場作供，二人都提到授權票問題。代表委員會的資深大律師杜淦堃問陳巧敏，假如區議員持大量授權票，署方會否調查。陳巧敏指，當時並無法例限制單人持有大量授權票，重申授權票是條例容許、反映業主意見的工具，除非有人以不當或非法手段取得，否則並不違法。

陳巧敏指出，政府目前正研究修例限制單人持有授權票的上限，又強調如果有人透過欺詐等不當/不法手段騙取授權票，屬嚴重指控，民政署收到有關的具體投訴，必定會跟進並轉介警方調查。另外，她指區議員有嚴謹的利益申報機制，如果有任何利益，都必須申報。

柯：開會時不覺得有人對授權票有爭議

杜淦堃問柯煒妍，在2024年1月28日宏福苑投票選定大維修承辦商宏業的法團會議中，有居民投訴開會時大會司儀宣布有293名業主出席，但完結時卻有570多張票。柯煒妍指，當日開會前她巡查確認200多張授權票，有按法例設「授權一覽表」，事後問管理公司獲告知，293人只是剛符合法定要求時的出席人數，大會入場數是持續登記，加上自己現場所見有二三百人，因此認為管理處說法合理。

對於居民有關授權票的投訴及爭議，柯煒妍稱開會時不覺得有人對授權票有爭議。她又強調，授權票有效與否，按《條例》是由法團主席決定，並非由民政署決定。

無見過區議員帶人向居民施壓

至於此前作供的宏福苑居民馮堯提到，民建聯區議員黃碧嬌多次帶同「黨羽」出席重要的法團會議，並向居民施壓。柯煒妍指，自己曾6次參加宏福苑法團會議，包括投票選定宏業作為大維修承辦商的一次，都沒有見到區議員帶人針對居民。

聽證會上亦提到，未當選法團主席的徐滿柑2024年曾去信民政處，以「為何區議員可聯同法團誤導居民攞授權票」為題投訴，回覆信件的柯煒妍表示接收到投訴，但未發現有明確資訊顯示違規情況，故難作進一步調查，而獲取授權票本身是無問題也無違法。

電郵中亦提及有區議員「擺街站」拉票、索取授權票，至於徐滿柑電郵中的「區議員拉票錄音檔案」附件，柯煒妍則稱「開唔到個file、聽唔到錄音」，故無再作跟進。

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