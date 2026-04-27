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加電費︱中電5月起上調燃料費1.5% 淨電費增至每度141.6仙

社會
更新時間：17:21 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:21 2026-04-27 HKT

中電今日（27日）宣布，5月份燃料調整費將上調至每度電40.4仙，按月增加0.6仙，為連續兩個月上調。連同基本電費，5月淨電費將增至141.6仙，升幅為0.42%。是次加價主要受天然氣價格變動影響。

中電公布，2026年5月1日起，燃料調整費為每度電40.4港仙。於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4港仙，而2026年4月的調整為每度+1.0港仙，所以燃料調整費為每度收費40.4港仙。

中電指出，燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。下月加幅來自天然氣價格變動，每度電燃料費調整較原預測的33.1仙升1.3仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙跌0.3仙；燃油則維持每度電0.6仙。

另外，連同基本電費，5月淨電費為每度電141.6仙，較4月141仙升0.42%。

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