李小龍佐敦故居原址辦紀念覽 全新一比一雕像永久安置 冀成旅遊新熱點

《李小龍：歸來——85年後》展覽今日（27日）於佐敦恆豐中心開幕，展出全新一比一比例李小龍雕像、未曝光照片及罕見海報等。立法會選委界姚柏良指，香港應進一步深度打造李小龍IP，落實「無處不旅遊」。

恆豐中心位處李小龍童年居所Katherine Building原址，適逢李小龍1941年4月隨家人返港85周年，展出全新一比一李小龍雕像「Be Like Water」，並精選來自私人珍藏的未曝光照片及罕見海報等，展期由今日起至5月31日，公眾可免費入場。

策展人冀傳遞「李小龍是我們的」訊息

策展人伍常分享策展心路歷程時指，最近美國擬將5月17日定為李小龍日，思考為何李小龍明明是香港人，美國卻搶先一步設立紀念日。他希望藉展覽傳達「李小龍是我們的」的訊息。

姚柏良指，過去對於李小龍IP的推廣仍然未夠，認為李小龍是香港最引以為傲、最吸睛的IP之一，值得進一步深度打造。

姚柏良倡深挖香港特色文化IP

五一黃金周將至，姚柏良相信展覽會成為遊客打卡熱點，指如今海內外旅客都喜歡深度旅遊，要落實「無處不旅遊」，就要挖掘香港特色，好好運用並向世界展現香港文化IP。

他表示，是次展覽呈現了民間和商界如何共同打造香港特色IP，將歷史文化元素融入購物活動，不但能吸引旅客來打卡，也能帶動商場消費，從而落實「無處不旅遊」，也能帶動更多生意和經濟效益。

展覽一大亮點是一比一的李小龍全身像，伍常補充，雖然尖東已有一座李小龍像，但李小龍不只是武術家，同時也是哲學家與生活藝術家，期望新雕像能展現其「stay calm, remain calm（保持冷靜）」的人生哲學，又指今次永久安置雕像是希望將這個歷史性地點轉化為香港文化旅遊長期地標。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元