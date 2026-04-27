男子涉紅山半島襲妻案 辯方盤問指女事主曾襲擊及揮刀威嚇被告

五旬男涉紅山半島寓所襲擊妻子一案，今東區法院續審。辯方盤問女事主時，指她在10年前也曾襲擊被告，掌摑被告臉部10下及拿刀威嚇，更駕車撞向被告乘坐的的士；而案發時被告向兩名年幼子女透露長女並非他們的親生姐姐，女事主情緒激動及捉着幼女手臂，被告欲保護幼女才輕力撥開女事主的手。女事主一概否認。控方今舉證完畢，裁判官林子康裁定表證成立，被告選擇不作供，料今午將傳召辯方證人。

辯方指事主婚後多次襲擊被告並曾亮刀恐嚇

52歲被告董凱鐿，否認一項普通襲擊罪。控罪指，被告於2025年4月19日，在赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊女子鄧春美。

辯方資深大律師林穎茜今續盤問鄧。辯方指，鄧和被告在2012年結婚後，兩人感情不太好，在2013年7月兩人曾起爭執，鄧一度嘗試跳窗，須被告和家傭一起拉着她，後來被告報警要求協助，但鄧在警方到場後卻反指被告襲擊她。鄧不同意，但稱她記得被告曾報警，而被告報警時所說的不是事實，現場有女警勸她不要哭及說出事實，她便透露被告打她。

被告董凱鐿。資料圖片

辯方續指，鄧在2013年9月24日曾打被告的臉兩次，及至9月25日凌晨，鄧再襲擊被告，掌摑被告左右臉共10次；當時被告曾報警，但警方到場時鄧已離開，警方須發拘捕令。鄧稱不記得此事。辯方又展示被告當時的相片，指被告臉部紅腫及有裂傷。林官則向鄧稱，因為涉及刑事責任，她有權就相關問題保持緘默。鄧遂選擇不回答。

辯方繼續提出，鄧在2014年6月曾經取出1把全長24厘米、刃長10厘米的刀，並把刀柄多次撞向櫃及恐嚇被告，為時約5分鐘。鄧不同意，稱這並非事實。

指事主曾駕車撞被告乘坐的士須上庭應訊

辯方又指被告在同月乘坐的士外出時，鄧曾駕駛車輛撞上的士車尾，事後警方以「不小心駕駛」罪起訴鄧，鄧須上庭應訊，惟後來被告為了兒子福祉着想，決定不追究事件，律政司才撤控。鄧不同意。辯方另指，鄧曾登入被告的網上銀行戶口及查看被告資產。鄧拒絕回答。

辯方亦提到鄧在2014年首次提出離婚，雖然後來撤銷，但當時被告也有提出離婚呈請，而社署報告是建議被告獲得兒子的管養權。鄧稱社署當時有此建議，是因為被告沒有向社署說出事實。辯方續指在2014年7月9日，家傭帶兒子到太古廣場給鄧探視，但鄧未經同意便帶走兒子及拒絕交回給被告，其後又單方面向法庭申請兒子的監護權。鄧亦不同意。

此外，鄧於2014年呈請離婚的誓章中才披露她在2004年和前男友生下長女。辯方問到，被告在此以前曾否去過鄧的娘家。鄧則稱「被告一直睇唔起我屋企人」，故不喜歡到她家中，只有極少數情況和她的家人外出飲茶。

事主認被告供長女讀國際學校安排實習機會

辯方續指，被告安排鄧的長女入讀國際學校，除了支付學費，被告另付出共約100萬元補習費。鄧同意，但澄清補習費約為60萬元，又指長女曾獲獎學金及被告公司有資助。辯方又指，被告曾運用其人脈，為長女覓得實習機會，也在長女升讀大學後給予零用錢及負責其開支。鄧也同意。

盤問下，鄧確認她和被告母親的關係良好。辯方指多年來，被告母親至少給鄧共約300萬元。鄧同意，但稱對方是為了安撫她，及感激她一直以來的付出，因為被告母親也知道被告「成日出去玩女人」，以及她曾在懷孕期間去「捉姦」、以致流產。

辯方又提出，案發時被告向兩人的一對子女透露長女並非他們親生姐姐，當時鄧情緒激動及用力捉住幼女的手臂，被告看到後，因為想保護幼女，便輕力地撥開鄧的手及叫鄧不要捉着幼女，但鄧則開始說被告打她。鄧不同意。辯方又指，由認識被告到申請離婚，鄧都有一個目的「就係攞錢」。鄧亦不同意。

案件編號：ESCC1217/2025

法庭記者：王仁昌