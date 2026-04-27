八達通Call車易︱中途更改目的地如何操作？投訴搵邊個？ 八達通公司親授使用攻略

八達通公司早前正式在手機應用程式內，推出全新預約的士功能「Call車易」，夥拍多個的士車隊，以「一口價」模式提供服務。八達通交通業務主管鄧翠珊今早（27日）在商台節目表示，「Call車易」推出至今6日，仍在起步階段，但網約的士訂單的數字已呈現倍數級增長，Call車易用戶的活躍度增長超過1.8倍，相信使用量會持續上升。

鄧翠珊亦就「Call車易」的各項功能及操作細節，作了一些詳細介紹。

八達通Call車易︱「一口價」只會低不會高 預付最高報價後或有退款

鄧翠珊解釋，乘客在APP內輸入起點及終點後，系統會同時顯示來自不同合作車隊的報價。這些報價是根據路程、當時路況及各車隊的營運成本計算出來，而且是合乎法規的「封頂價」。

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為確保乘客能順利預約，系統在支付時會先按當時最高的報價，預先扣除款項。鄧翠珊強調，這是一個「只會低，不會高」的收費保障。她舉例指，假設當時有車隊報價100元，另有車隊報價105元，系統會先預收105元。如果最終成功接單的是報價100元的A車隊，當行程完成後，系統便會將5元的差價退還給乘客。乘客在上車時，App會清晰顯示接載的車隊資料，整個過程具透明度。

八達通Call車易︱中途改目的地？ 需取消訂單再與司機協商

針對部分乘客關心的中途更改目的地問題，鄧翠珊明確指出，為保障司機與乘客雙方，現階段的「一口價」模式並不支援上車後更改地址。

不過她教路，若乘客確有需要更改行程，正確的操作是先在APP內取消該宗「一口價」訂單。其後，乘客可即時與司機協商，是否願意轉用傳統的「咪錶」收費模式繼續行程。若司機同意，行程結束時，乘客仍可方便地使用八達通APP或八達通卡，拍卡支付咪錶所示的車資。

若乘客在預付車資後改變主意，決定取消訂單，「Call車易」平台設有清晰的退款機制。鄧翠珊表示，只要乘客取消訂單，平台便會即時處理退款。

退款速度取決於乘客的支付方式。現時全港有超過一半市民使用手機八達通，若以此方式支付，款項會即時退回至手機八達通的餘額。如果乘客是使用實體八達通卡拍卡支付，款項則需經由APP手動領回。用戶需在App內打開「待辦退款事項」，再按指示將該實體八達通卡拍向手機背部，便能取回款項。

八達通Call車易︱設一站式客服 統一處理投訴及疑問

「Call車易」集合了多個的士車隊，若遇上服務問題，乘客或會對尋求協助感到混亂。鄧翠珊強調，平台已建立了一套「一站式」客戶服務渠道。乘客只需在「Call車易」功能內，點擊「我的」（人頭圖像）選項，便能找到客戶服務入口。

不論是關於車隊服務的投訴、對收費的疑問，甚至是尋找已下載的優惠券等問題，均可透過此渠道提出。八達通的客服團隊會作為統一聯絡點，負責聯絡相關的車隊或營辦商，為乘客跟進及解決問題，免除乘客需自行尋找不同單位聯絡方式的不便。