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五一黃金周｜陳宗彝料核心區酒店需求率高 盛事經濟帶動本港市道

社會
更新時間：11:28 2026-04-27 HKT
發佈時間：11:28 2026-04-27 HKT

五一黃金周將至，政府預計在五一黃金周的五天假期內，約98萬人次內地旅客訪港。立法會議員、酒店集團首席營運總裁陳宗彝透露，集團旗下核心區酒店入住率已近飽和。他指出，由於兩間酒店均位處核心旅遊區，需求率較高，其入住率會較全港平均水平為高。他認為旅遊業受盛事經濟及中日關係等因素，帶動本港旅遊市道。

五一黃金周︱銅鑼灣酒店入住率達95%

陳宗彝透露，集團旗下位於銅鑼灣的酒店，在五一黃金周期間的入住率高達95%；而尖沙咀的酒店雖有10%房間正進行裝修，但入住率仍達85%，相當於飽和。他指出，由於兩間酒店均位處核心旅遊區，需求率較高，其入住率會較全港平均水平為高。

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至於房價方面，陳宗彝指出與去年同期相比，尖沙咀的酒店房價上升8%，銅鑼灣則上升5%，反映酒店需求強勁。被問及旅客平均留港日數，他指出，旅客平均留港三日，較全年平均數略短。

盛事經濟及中日關係影響

陳宗彝分析，多項因素共同帶動酒店業表現。他觀察到，因中日關係緊張，部分原計劃前往日本的內地旅客，轉而選擇來港旅遊。同時，本港舉辦的多場演唱會及文化活動，成功吸引旅客。

他補充，「粵車南下」計劃亦帶來部分家庭旅客，雖然佔比不高，但對整體市場有正面作用。酒店業界亦積極與鄰近商場合作，如向住客提供指定名牌店舖優惠券，藉此聯動帶旺零售市道。他認為，人民幣匯率較去年穩定，亦增強了內地旅客在港的消費意欲。

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