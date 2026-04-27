粉嶺繞道（東段）5．3通車 智慧運輸規劃平台省3月工時

為推動智慧出行，政府早在2021年成立10億元的「智慧交通基金」，以資助本地企業及機構進行與車輛相關的創新科技研究和應用，目標是便利出行和提升道路網絡或路面使用效率，以及改善駕駛安全。其中由基金資助、港大研發的「組裝合成法組件的智慧運輸規劃平台」已在多個建築或運輸項目落地使用，下月3日正式通車的粉嶺繞道（東段），施工亦應用該平台，大大節省約3個月施工時間，確保交匯處工程如期完成。

運輸署總工程師/智慧出行方崇傑表示，為安全及高效運輸組件，粉嶺繞道（東段）工程採用港大研發的「組裝合成法組件智慧運輸規劃平台」，透過結合三維點雲及模擬技術，能夠精確重建拖車在運送大型建築結構組件時，穿過複雜路口、迴旋處和窄路的實際情境。

龍躍頭交匯處的行人天橋是全球首次以超高強鋼來建造。 運輸署提供。

為減少現場焊接工作量，團隊將行人天橋的組件預先拼裝再運送至工地。來源：運輸署提供。

方崇傑指出，該平台結合三大核心技術：智能三維掃描路徑分析、路徑選擇和交通影響評估，第一步利用地政總署提供的三維數據，精準掌握道路環境；第二步用人工智能路徑演算法綜合交通的流量及空間限制，找出最合適路線；最後，模擬組件實際運輸時對交通的影響，協助制定最佳運輸時間及方式。

他提到，除了可減低安全風險之外，協助選出最安全及最高效的運輸路線，亦分析對現有交通流量、車速和延誤的影響，「 這些大型組件需要由屯門碼頭運送至粉嶺工地，全程約34公里，途經多個急彎、迴旋處，甚至是輕鐵路軌上架空電纜、隔音屏障和燈柱」，單用平面分析難以應付，需要進行大量實地測試、測量，花費大量人手時間，風險及對周圍影響亦相對高。

全程約34公里運送路線，途經屯門、元朗、上水、粉嶺等主要幹道。來源：運輸署提供。

方崇傑鼓勵更多機構申請資助，共同推進智慧運輸交通，以科技賦能，利民便民。

土木工程拓展署工程師（北）鄭允健表示，粉嶺繞道（東段）施工期間面對多項挑戰，當中在龍躍頭交匯處建造「三層式結構」(包括地下行車通道、地面迴旋處及高架行人天橋)時，是全球首次應用超高強鋼來建造行人天橋，雖然可大幅減輕橋身重量達九成，減少地底樁柱，但同時亦帶來焊接難題，「超高強度鋼材會因焊接時的熱力而影響其強度，若按照原定計劃，天橋組件會被切半運送，並在工地現場才進行焊接。但在雨季期間於工地進行超高強鋼焊接，需應付不穩定天氣等極大挑戰。」

鄭允健稱，為減少現場焊接工作量，團隊決定將組件預先拼裝再運送至工地，但導致部分模組超出了部分道路的標準寬度。使用平台的三維模擬後，可識別出最合適及安全的運輸路線，以及在關鍵路口的運輸情況。原定運送路線途經屯門皇珠路，但平台分析該路段有隔音屏障限制，淨空空間不足，故改道青雲路，確保運送過程安全。最終，團隊在短短12晚內將40個模組安全送達工地，節省約三分之一的超高強鋼焊接長度及三個月施工時間，運送組件數量亦由53件減至40件，確保交匯處工程如期完成。

鄭允健稱，雖然使用超高強鋼能大幅減輕橋身重量達九成，但亦帶來焊接難題。

唐鈞誠稱，工程另一大挑戰是確保大型組件順利通過每個彎位和路口。

運輸署高級工程師/北區唐鈞誠補充，工程另一大挑戰是確保大型組件順利通過每個彎位和路口，該組件的平面闊度最大達7.8米，遠超一般雙線行車道的7.3米標準闊度，故必須傾側擺放，但導致其高度則增加至4.9米，佔用了整個路面，需要有精準的模型分析，加上原本以平面分析有超過20個衝突點，而平台分析減至4個衝突點，令部門能更精準地安排交通標誌搬遷及樹木修剪，顯著提升效率。

全長4公里的粉嶺繞道（東段），將於下月3日通車，是北部都會區（北都）發展中首個落成的大型運輸基建項目。繞道採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接新界北區與市區的重要繞道。

繞道通車後，駕駛人士可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，無須途經上水及粉嶺市中心的繁忙道路，在繁忙時段可節省約十分鐘車程。粉嶺繞道（東段）亦可有效分流粉嶺北新發展區未來的交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷，改善整體道路環境，提升北區道路網絡的運作效率。

記者 何姵妤