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保安局辦大灣區研學團 港深澳青年領袖深入珠三角西岸 探索創科與歷史

社會
更新時間：22:15 2026-04-26 HKT
發佈時間：22:15 2026-04-26 HKT

保安局再度舉辦大灣區青年研學團，組織香港、深圳及澳門的青年領袖，前往珠三角西岸的肇慶、開平及新會等歷史文化名城，旨在發掘大灣區的深厚文化底蘊及科技發展。

保安局本年度再度舉辦大灣區青年研學團，帶領一眾來自香港、深圳和澳門的優秀青年領袖，深入探索珠江三角洲西岸地區。行程首兩日，研學團已到訪肇慶、開平及新會三座歷史文化名城。

活動內容豐富，學員先到訪肇慶青年創業基地，聽取兩位年輕創業家的分享，其後參觀一家新能源汽車企業的全自動化車間。此外，研學團亦參與由深圳大學導師主講的「十五五規劃」專題講座。

卓孝業帶團賞古建築群

保安局副局長卓孝業亦有帶領團員，到訪開平碉樓古建築群，並品嚐特色陳皮咖啡，體驗當地文化。整個行程旨在讓青年領袖們，深入了解大灣區的歷史底蘊與現代科技發展。

圖片來源：保安局fb 

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