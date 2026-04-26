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太平清醮倒數一個月 長洲酒店早爆滿 商戶盼好天氣帶動生意 平安包加價一蚊

社會
更新時間：20:18 2026-04-26 HKT
發佈時間：20:18 2026-04-26 HKT

一年一度的長洲太平清醮將於下月舉行，距離正日尚餘一個月，島上酒店房間已全數被預訂，有客人更提早一年預訂。另有商戶積極籌備，推出「平安包蒸籠」磁石、「醒獅冰箱貼」及「腳仔平安包」公仔等創意商品，冀吸引年輕客群。因應材料及成本上升，老字號餅店「郭錦記」也會稍為加價，平安包由每個11元，微調至12元。

有遊客上年太平清醮後即訂房

長洲華威酒店在正日及前一日的房間早已爆滿。酒店前台經理Nelson透露，65間房早在4個月前已被訂光，有客人甚至在去年太平清醮結束後，立刻預訂來年房間。大部分客人為旅客，以內地客居多，本地客近年反而減少。

房價方面，他稱太平清醮當日屬「全年最貴」，雖然酒店多年未有大幅加價，但當日房價仍比平日高出一倍以上，「平日大概800元一晚，太平清醮前夕及正日價錢則介乎1,000至2,000元。」

推「腳仔平安包」公仔 紀念品店：近排興呢啲可愛

不少商戶亦提早籌備應節商品。經營近三十年的紀念品店老闆楊先生表示，今年特別推出「平安包蒸籠」及「醒獅」造型冰箱貼等紀念品。除了傳統特色商品，亦貼近年輕人口味，推出一對「腳仔」的「平安包」造型玩偶。他稱該款玩偶是近期較暢銷的商品，「近排興呢啲可愛，大家見到就會買」。汲取去年經驗，「熊貓」造型玩偶大受歡迎，甚至一度售罄，因此今年增加備貨，準備約2,000隻「腳仔平安包」公仔。

他坦言受經濟不景、北上消費影響，對今年生意不感樂觀，期望與去年持平「已算不錯」。同時，機票、油價及運費上升，長者2元乘車優惠亦有調整，遊客和本地客出行受阻，只好「希望天氣好，唔好落雨，咁就算好啦」。價格方面，他稱要「大眾化」，由此未有加價，希望留住街坊客。

平安包加價一蚊

售賣「平安包」的老字號餅店「郭錦記」周日門外排起長長人龍。負責人郭先生表示，今年正日適逢星期日，但預計生意與去年相若，人流亦未必大幅增加，料可賣出約一萬個平安包，「始終人手做，都係盡力」。他指傳統上平安包寓意「平平安安」，客人以本地客為主，不少市民專程前來購買，外地遊客相對較少。

他又透露，因應材料及成本上升，今年平安包售價已由去年的11元微調至12元，「加得多又唔可以，加一蚊差唔多，材料樣樣都貴咗。」人手方面，平日僅有4、5名員工，正日會額外聘請兼職幫忙應付大量顧客，並延長營業時間至晚上約11時，「平日六點便關門。」

經營10多年小食店的吳小姐表示，今年佛誕假期正值星期六、日，預料人流較為分散，不會集中在正日，估計今年生意大致持平，人流及生意比平日周末多一至兩成，「當多咗個星期六、日」，但若遇雨天則可能跌三至四成，「最緊要唔好落雨，否則咩都冇用」。她憶述，疫情前太平清醮人潮洶湧，早上九點十點已要封路，如今則不復當年盛況。

記者：何姵妤

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