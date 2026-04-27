粉嶺樂嶺軒︱房協邀第三方建築測量師 驗樓兼拍教學影片 業主反應理想

資助出售房屋交樓質素備受關注，房協為旗下粉嶺資助出售項目「樂嶺軒」邀請第三方建築測量師驗樓，並拍攝涉11範疇、總長逾半小時的驗樓短片，向業主傳授驗樓知識，同時提供「驗樓指南」和「維修小冊子」。房協總監（工程策劃）張冠華表示，業主反應理想，有單位只有數項執修要求，房協未來的資助出售房屋項目均會有類似措施。

粉嶺「樂嶺軒」696伙上月入伙，房協首次為資助出售房屋項目業主提供「交付三寶」，協助業主驗樓，包括邀請資深測量師何鉅業拍攝涉及11個範疇的驗樓短片，按實而不華、功能性的標準檢驗單位，每條短片長約數分鐘，提醒業主驗樓的注意事項，並製作「驗樓指南」和「維修小冊子」予業主參考。

措施延用至未來資助出售房屋

房協多個資助出售房屋項目陸續落成，聚然、峻然、朗然和樂啟軒均料於明年入伙。張冠華表示，房協踏入交樓高峰期，新措施目的是加強與業主的溝通，業主驗樓時若有疑問，可向第三方團隊了解。他表示，項目經過房協團隊檢驗最少兩次，再經第三方檢驗，有助及早找出需要執修的位置，而業主反應亦理想，需要執修的情況有改善，且主要是小執修，但暫未有相關統計數字，有個別單位向房協提交的執修要求更只有數項。

張又指，安排第三方驗樓不影響交樓時間，成本佔整個項目僅屬有限數，未來資助出售房屋項目均會有類似措施，房協將檢討成效，因應項目的特性作出調整，例如項目鄰近公路，亦會加入檢驗減音設施的部分。他續指，大部分執修都可於21天內完成，但有個別情況需配合訂購材料時間。

驗樓片教業主實用標準

驗檢片段涉及天花、牆身、批盪、油漆等11個範疇。何鉅業表示，一般而言，飾面有較多需要執修的地方，例如油漆、瓷磚掃口和唧膠，主因是材料經過時間而改變，發現後便會要求承建商執修。房協則指，按目前業主向房協提交的執修清單，執修事項主要是手工瑕疵，例如油漆批盪不美觀，或洗碗鋅盤夾口需要補唧膠等。

張冠華又稱，教授業主驗樓標準以實用和功能性為主，舉例瓷磚有不多於20%的空鼓，只要不是在瓷磚邊緣位置，瓷磚亦不會剝落，不用敲打每塊瓷磚；玻璃窗有輕微花痕亦未必需要更換，因為換窗對窗框會有損壞，而且入伙1年後亦會有抹窗導致的痕跡等。

記者：曾偉龍