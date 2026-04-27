HKMA領袖論壇︱聚焦體育經濟新機遇 應家柏：「體育+營銷」開拓全新經濟增長動能

香港管理專業協會（HKMA）上周五於啟德體育園舉辦傑出市場策劃精英會啟動禮，同時舉行領袖論壇，名為「市場策劃 × 體育產業：攜手開拓香港體育經濟新機遇」。活動設有兩場主題論壇， 包括「驅動香港體育經濟 —締造新增長動力」和「大型體育賽事營銷 — 品牌如何最大化盛事商業價值」，多位業界領袖探討體育與營銷的跨界合作及本港體育經濟的未來機遇。

應家柏：體育結合營銷為港帶來獨特機遇

香港管理專業協會主席應家柏致辭時表示，今次活動選址啟德體育園別具意義，該場館作為全球頂尖體育設施之一，近期更承辦了香港七人欖球賽等大型國際賽事。他指，香港正全力發展成為國際體育盛事之都，體育具備凝聚社群、吸引全球目光的力量，而有效的營銷能進一步放大這種影響力，為城市及企業帶來更大價值。

他表示，營銷不再只是推廣工具，而成為推動創新、連結企業與客戶，以及創造經濟價值的核心力量。有效的營銷不僅能提升企業競爭力，更能協助開拓新市場、吸引投資，並帶動相關行業的就業增長。體育與營銷的結合將為本港帶來獨特的機遇，開拓全新的經濟增長動能，更增加香港作為旅遊目的地的吸引力。

施永傑：體育不再只是比賽

在論壇上，香港賽馬會體育業務執行總監施永傑指出，體育已不再只是比賽，而是能夠帶動旅遊、消費及社區參與的經濟引擎。他形容，一個成功的體育城市並非靠獎杯來定義，而是需要完整的生態系統，包括球迷的情感連結、人才培養及可持續的經濟效益等。施永傑亦分享了賽馬會推動不同體育項目結合的成果，包括將賽馬與欖球等結合，成功吸引大量觀眾入場，證明跨運動體驗具有強大的吸引力。

HKMA傑出市場策劃精英會創會主席林國誠在分享中指出，體育正成為香港經濟的重要增長引擎，其產業鏈不僅包括賽事及旅遊，還延伸至周邊商品、服飾等多個領域。他提到即將舉行的世界盃，指今年擴軍至48隊、共104場的賽事將橫跨約40天舉行，從夜間至翌日中午均有比賽直播，勢必為本港帶來前所未有的夜經濟與消費動能。他認為，賽事將改變市民的生活節奏，為餐飲、酒店、娛樂及零售等行業創造大量商機，香港作為國際城市，更應把握體育經濟帶來的巨大機遇。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰