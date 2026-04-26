登革熱︱食環署「以蚊治蚊」 擬最快年底引進「絕育雄蚊」 交配產卵下一代無法發育

本港近日錄得今年首宗本地登革熱個案，加上天氣漸趨炎熱潮濕，控蚊工作備受關注。食環署署長吳文傑今日（26日）在電視節目《講清講楚》表示，由於今年4月氣溫較去年同期高且雨水增多，部分地區誘蚊器指數已提早飆升至20以上的警戒水平。吳文傑指當局正嚴陣以待，除維持較嚴謹的大型滅蚊門檻外，也正與內地及本港科研機構合作，擬引入帶有「沃爾巴克氏菌」的雄性絕育蚊隻，透過「以蚊治蚊」方式滅蚊，最快本年底至明年初在港實地測試。執法方面，當局亦加強對物業管理公司的巡查，一旦發現屋苑積水內有蚊蟲或蚊卵，將不予警告直接作出檢控。

已於全港放置2000個新型捕蚊器「以蚊治蚊」

在現行控蚊策略上，吳文傑指當局自去年起，因應基孔肯雅熱，已將啟動大規模滅蚊工作的誘蚊器指數門檻由20下調至10，今年會繼續沿用此嚴格標準。同時，署方持續加強應用「以蚊治蚊」科技，目前全港已放置約2,000個新型捕蚊器，單是過去兩個月已於600間學校加裝。該捕蚊器能讓蚊隻沾上藥粉，帶回其他水體令孑孓無法孵化。

最快年底引進「帶菌雄蚊」交配後蟲卵將無法孵化

食環署正積極探討新一代生物防蚊技術。吳文傑透露，署方正聯同內地及香港科研機構進行前期研究，參考內地做法，在特定區域釋放帶有「沃爾巴克氏菌」的雄性成蚊。當這些雄蚊與自然界的雌蚊交配後，產下的「下一代」蟲卵將無法孵化，從而有效減少整體蚊子數量。他表示，當局會審慎考慮市民對釋放蚊隻的觀感，若技術成熟及成效理想，最快今年年底、不遲於明年年初在香港引入該方法作實地測試。

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透過新科技檢測滲水 發出維修通知時間壓縮至14天

樓宇滲水問題長年困擾不少市民，食環署與屋宇署轄下的聯合辦事處（聯辦處）去年接獲逾4.6萬宗相關投訴。食環署署長吳文傑表示，當局將推出新程序處理滲水投訴，透過應用新科技提早介入，目標將發出建議維修通知的時間大幅壓縮至接獲投訴後的14天內。吳文傑指出，舊有調查程序需時極長，單是確認源頭並向樓上業主發出通知，最少需時71天，令受影響住戶長期受困擾。

新機制下，聯辦處接獲投訴後會先派員視察，若確認天花滲水範圍達35%或以上，會提早應用紅外線檢測儀器尋找水流位置；配合現場觀察（例如確認並非只在雨天才出現滲漏），只要有合理理由相信源頭來自樓上，當局便會即時向樓上業主發出「建議維修通知」。

吳文傑強調，根據過往數據，高達99.5%的滲水個案均由樓上單位引致。涉事樓上業主接獲通知後，有28天時間進行檢測及維修。若業主採取不合作或拖延態度，當局於28天後會啟動詳細調查，包括進行色水測試及需時較長的微波斷層測試。一旦最終調查證實漏水源頭確為該單位，業主將須承擔1.7萬港元以上的政府檢測成本。吳文傑相信，相比起自行聘請合資格技工維修僅需數千元，有關成本將成為重要誘因，促使業主盡快履行樓宇維修責任。