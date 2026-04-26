天文台︱周二、三落大雨？東北季候風再臨 本周後期再度降溫至20°C 5.1後始回暖

天文合預料一道低壓槽會在明日（27日）於華中發展，並在隨後一兩日靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴。受東北季候風影響，本周中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降。另一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

天氣︱東北季候風再臨 周四市區降至20°C

據天文台九天天氣預測，周二大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨較多；周三多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。稍後氣溫下降。

不過，東北季候風將於本周後期再度影響本港，周四市區將再降溫至20度，但天氣尤如「過山車」，五一黃金周將回暖，由5月1日的22至26度，逐步回升至周日（5月3日）的最高29度。

本港地區今日下午及今晚天氣預測下午大致天晴及炎熱，今晚部分時間多雲。吹和緩偏東風。

展望明日日間炎熱，稍後有幾陣驟雨。隨後一兩日天氣不穩定，驟雨逐漸增多及有雷暴。星期三稍後氣溫下降，星期四早上氣溫約20度左右，驟雨減少。