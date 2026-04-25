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全港戲院日｜市民排長龍買飛 大讚優惠吸引：唔係咁抵就返咗深圳 最好每月辦一次 !

社會
更新時間：17:06 2026-04-25 HKT
發佈時間：17:06 2026-04-25 HKT

今日（25日）是全港戲院日，市民可以優惠價30元到全港商業戲院睇戲。《星島》記者下午走訪旺角戲院，見戲院迫爆等候入場的觀眾，長龍更排至店外3、4個舖位。有觀戲市民大讚熱鬧，更有日常回內地看電影的市民，因優惠留港消費。

絕大部分電影場次接近滿座  僅餘首兩行少量座位

記者下午觀察所見，今日絕大部分的電影場次雖然未售罄，但都是呈「紅色」接近滿座，僅餘下小部分首一兩行的座位。以熱門電影的《夜王》（導演版）為例，該院線的成人票正價為105元，部分戲院場次正價更達130元；今日票價劃一30元，即票價限時大減逾七成。

簡先生表示，自己平時沒有睇戲習慣，但之前看過一次港產片《夜王》，有繼續關注電影出了加長版，加上適逢電影日戲票的優惠，故「一支公」入場再支持電影。他指，自己購票時間較早，不需要「搶飛」，又讚「睇戲熱鬧好啲，多啲人熱鬧啲」，希望未來有更多優惠活動。

同樣「翻睇」《夜王》的還有林先生，與妻子一同睇戲的他，大讚戲院日30元戲飛「好抵」，直言「長者（票）都幾十蚊啦，現在超平，點解唔幫襯下電影業？」他希望電影日能夠多舉辦一些，「半年一次就最好！」他又指自己早在3日前購票，「我唔會今日先買嘅，今日預咗係無（售罄）。」

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市民:  周末多數北上消費  唔係（戲院日）就返咗深圳啦

偕大批好友一同睇《夜王》的駱女士坦言，自己很少在港看電影，周末一般都會北上消費玩樂，一班好友今日行程緊湊，「飲完茶睇戲，睇完戲今晚又食飯，如果唔係（戲院日）就返咗深圳啦。」她指，平日都有在內地看電影，指內地票價十分便宜，「會員價19.9元人民幣。」她大讚舉辦電影日令市面都更熱鬧，「熱鬧好一點啦！人多嘛！」

駱女士希望，政府能多舉辦相應全城優惠，又說香港基層近年缺少福利，「以前都派銀紙，而家一蚊都冇」，提議每月都舉辦一兩次優惠日，或最少都要每月一次。

陳小姐本身有睇戲習慣，直言戲院日比平時多了很多人，擔心人太多影響睇戲，「睇戲都係少啲人好啲。」

記者 趙克平

攝影 陳浩元

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