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全港戲院日｜52間戲院放映1694場 逾20萬人次入場破紀錄 羅淑佩讚廖子妤封后之作「好犀利」

社會
更新時間：16:10 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:10 2026-04-26 HKT

文創產業發展處支持舉辦的「全港戲院日」昨舉行（25日），共有54套本地和外地電影在全港52家戲院上演，票價一律30元。昨日共放映1,694場電影場次、吸引逾20.1萬觀眾入場，入場⼈次突破去年19.5萬紀錄，而平均上座率超過81%，較去年上升約4.1%。

逾20.1萬⼈次入場破去年紀錄

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台表示，除了與民同樂外，戲院日的一個重要意義是吸引大家回到戲院看戲，感受兩小時不受俗務、家務、甚至公務打斷的影像和氣氛，看一個故事，不論是笑一笑、哭一哭、驚一驚，都可讓大家從現實生活中抽離一陣，放鬆一下。

羅淑佩大讚影后廖子妤「犀利」

羅淑佩提到，今早完成電台訪問後，便前往銅鑼灣看電影《像我這樣的愛情》，稱讚這是讓演員廖子妤登上影后之作，「果然十分犀利」。她指，電影雖是文藝片，卻扣人心弦，大讚「廖子妤固然好得不得了」，亦讚其他演員同樣出色。她認為在戲院一氣呵成觀影，更可以完全投入細心欣賞，形容「邊看戲邊吃爆谷更是獨有享受」。

戲院商會理事長袁彥文看好2026年電影票房

羅淑佩昨表示，根據所掌握數字，截至中午12時，今年戲院日入場人數比去年上升近10%。她亦與戲院商會理事長袁彥文交流，袁彥文對2026年電影票房也比較看好，因為上半年已有《尋秦記》和《夜王》兩套票房過億，之後亦繼續有中西大片上映。羅淑佩和袁彥文都相信，只要有好戲，觀眾一定會買票入場，而文創處也會繼續優化政策，支持香港電影業發展。

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