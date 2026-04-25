來片．一分鐘話你知︱八大創歷史 全列亞洲百強 「黑馬」院校排名躍升

在最新的泰晤士高等教育（THE）亞洲大學排名中，香港八間資助大學首次全部成功躋身亞洲百強之列。除了香港大學、中文大學和科技大學一如既往地穩守前列外，今年更有三所大學表現驚人，其中浸會大學躍升十位，排名第四十。

浸大科研創新成果斐然

浸大不僅成立了全港首個人工智能媒體研究中心及前沿轉化醫學研究院，更成功研發出治療長者功能性便秘的新中草藥，以及能在一小時內快速識別致病病原體的創新診斷系統，產業收入大增。

教大教育創新為定位

首次上榜的教育大學，衝上第37位，該校定位於教育創新。教大的研究領域廣泛，從學習機械人到癌症治療物料均有研究，特別成立了國際化策略組，全球搶人才，並積極與海外機構簽署合作備忘錄，致力拓展國際間的學術協作網絡。

嶺大博雅教育結合科技佔盡地利

同樣首次躋身百強的嶺南大學，著重「博雅+科學」及「AI+計劃」，成功吸引了眾多國際頂尖學者加盟。此外，嶺大背靠北部都會區和深圳灣的地理優勢，使其成為未來產學研合作的熱門地點。

香港扮演著領頭羊角色

香港高等院校躍進，與政府近年積極營造的教育和創科氛圍密不可分。政府不僅大力推廣「留學香港」品牌，提升非本地生的收生限額，更透過成立InnoHK創新香港研發平台、推出「產學研1+計劃」等多項措施，為學術界注入強大動力。放眼整個粵港澳大灣區，現時已匯聚了15所百強大學，而香港正是在其中扮演著領頭羊的角色，帶領整個區域的學術水平邁向更高層次，未來發展大有可為。