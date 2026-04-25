22間重點企業來港 引進辦主任任景信：目標全球10大藥廠落戶香港

政府日前公布第6批共22間重點企業，包括美國輝瑞科研製藥、出行平台滴滴等多家全球領先企業。引進重點企業辦公室主任任景信今（25日）在電視節目表示，目標吸引全球十大藥廠全部落戶香港，並強調在考慮引進企業時，會重視企業能否配合政府的產業政策，推動產業生態圈發展。

不少藥企視香港為進入大灣區市場「快速通道」

任景信指出，目前全球十大藥廠中已有一半落戶香港，不少藥企視香港為進入大灣區市場的「快速通道」。他透露，引進辦接觸的客戶不限於十大藥廠，甚至二十大藥廠也有聯繫。當成功建立一兩個案例，藥廠之間見到競爭對手已經行動，自然會感受到壓力。他強調，不應錯過香港所擁有的優勢機會。

第六批海外企業比例升至一半

引進辦至今已引進124間重點企業，任景信稱九成企業會在港設立科研中心或推動項目，認為這並非偶然。而引進辦的選取要求，企業需提交5年計劃。他指出，不希望企業只是來港獲取政策優惠或完成融資後便轉往其他地方發展，更期望它們來港後能對本地整體產業和經濟帶來較大的正面影響，帶動上游及下游公司一同來港。

首四批重點企業中，約七成來自內地，而第五批海外企業比例增至四成，第六批更升至一半。任景信預期海外企業比例將持續上升，認為這是政府過去積極外訪的成果。他指出，透過「說好香港故事」，令海外企業更明白香港優勢。同時，因地緣政治變化，企業在風險管理上需要尋找更多地方分散風險。

任景信又提到，引進辦已在人工智能、生命健康科技、先進製造業，包括芯片等領域，開展一定工作，配合國家「十五五」規劃及香港首份五年規劃。

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