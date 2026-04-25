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六合彩｜頭獎2700萬今晚攪珠 即睇6個最旺號碼、10大最旺投注站！

社會
更新時間：11:20 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:20 2026-04-25 HKT

第45期六合彩今晚（4月25日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,700萬元。今晚9時15分截止售票。

號碼「28」攪出最多

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次；其次為12、37、45、46，均攪出12次；號碼44則攪出11次。

第45期六合彩今晚（4月25日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,700萬元。資料圖片
第45期六合彩今晚（4月25日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,700萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 屯門市廣場新晉最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分別是：

1. 屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第3期地段277號地下

中頭獎次數：48

2. 中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 

中頭獎次數：47

3. 荃灣青山道賽馬會投注站

地址：荃灣青山公路300-350號荃錦中心地下B2舖 

中頭獎次數：41

4. 尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 

中頭獎次數：41

5. 上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 

中頭獎次數：41

6. 觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 

中頭獎次數：37

7. 九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖 

中頭獎次數：36

8. 大埔廣場賽馬會投注站

地址：大埔廣場地下商場7號舖 

中頭獎次數：35

9. 上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 

中頭獎次數：35

10. 大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 

中頭獎次數: 30

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