五一黃金周｜料98萬人次內地旅客訪港 羅淑佩：有信心酒店訂房率達9成以上

五一黃金周將至，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早(25日)在電台節目表示，政府預計在五一黃金周的五天假期內，預計有98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增長約7%。業界對市況普遍看好，由於現時高鐵及其他交通網絡非常便捷，許多旅客，特別是廣東省內的旅客，習慣在臨近假期的最後時刻才預訂，但酒店業界對訂房率充滿信心，預計可達九成以上。她相信，繼今年「藝術三月」及七人欖球賽等盛事後，黃金周的市道將持續向好。

大型盛事建立品牌 冀吸「忠實粉絲」一再訪港

羅淑佩指出，香港正致力透過舉辦大型國際盛事，建立獨有的旅遊品牌，從而吸引旅客，特別是「忠實粉絲」一再重遊。她以剛結束的巴塞爾藝術展（Art Basel）為例，今年錄得91,500人次入場，比去年多，當中超過三分之一是海外買家或收藏家。隨著巴塞爾藝術展簽訂了長期合作協議，加上七欖定期在4月舉行，有助鞏固香港在每年三、四月作為藝術及體育盛事樞紐的地位，讓旅客習慣預留時間來港參與。她強調，吸引初次訪港的旅客固然重要，但讓旅客為了特定盛事一來再來，對香港更具長遠價值。此外，亦希望將夏天的國際足球表演賽打造成另一品牌。

盛事帶動高消費 經濟效益顯著

羅淑佩提到，七人欖球賽的海外旅客佔比約為三成，除了門票收入，場內的餐飲及周邊商品銷售同樣火爆。她親身視察發現，即使場內餐飲價格並不便宜，但購買人龍依然不絕，「一千元全日任飲啤酒」的套餐更是大受歡迎，反映旅客樂於消費。她亦鼓勵欖球總會多在周邊文創產品，如紀念球衣等方面多花心思，「大家每年都嚟，起碼買一件波衫」，帶來持續的經濟收益。

多部門協作 打擊黑的及不良營商手法

針對黃金周期間可能出現的人流及交通壓力，羅淑佩表示在政務司司長陳國基領導下的跨部門會議上，保安局、警方、海關、入境處及運輸署等部門已協調部署。各口岸將會加開全部櫃位，前線人員亦會取消休假，以應對人潮。交通方面會加密班次，確保運力充足。同時，執法部門將會嚴厲打擊「黑的」，特別是在機場、關口及蘭桂坊等黑點。海關亦已聯同旅遊業監管局加強巡查，打擊「斤變両」等不良營商手法。她呼籲業界切勿因旅客增加而以身試法，損害香港的旅遊聲譽。

絕不容忍強迫購物 若涉不良手法會轉介執法部門跟進

羅淑佩重申，政府好有決心打擊「強迫購物」。當年由業界自己管治的架構都改革為現時的旅監局。近期旅監局高調巡查，並對違規的旅行社及導遊處以「釘牌」的嚴厲處分，足以顯示政府的決心。她亦向業界說明，在旅遊業復甦勢頭良好的當下，絕不容許「害群之馬」破壞得來不易的成果。若旅客對強迫購物有懷疑，可向旅監局投訴。她強調，除了釘牌，若不良手法涉及恐嚇、欺詐等刑事罪行，旅監局會轉介執法部門跟進。

提升服務質素 人人皆是旅遊大使

最後，羅淑佩強調，旅遊業是香港經濟的穩定收入來源，並提供大量就業機會，因此必須保護其聲譽。除了打擊害群之馬，提升整體服務質素同樣重要。她再次提倡「人人都是旅遊大使」的理念，認為一個貼心的服務、一個友善的微笑，都能為香港帶來正面的宣傳效應。

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