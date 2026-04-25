油價急升｜私油問題升溫 海關展開18次執法行動 拘捕14人

近期國際油價波動，為不法分子提供了誘因，導致入「私油」的情況有增加的趨勢。香港海關關長陳子達今早(25日)在電台訪問時表示，油價上升確實令走私及非法轉注燃油的誘因增大，但他強調私油未到十分猖獗的地步。舉報數字有所上升，大部分私油站仍集中在新界等偏僻地區，現在明顯已擴展到市區，但不算普遍。

為應對此問題，海關與消防處已建立緊密的合作關係。去年，兩部門共採取了25次聯合行動，而今年截至三月，行動次數已達18次，並將持續進行。在今年的行動中，已成功檢獲超過兩萬公升的未完稅汽油及七萬多公升非法柴油，並拘捕了14人。陳子達調，牽涉非法電油，海關採取最嚴厲的執法手段，不僅檢控賣家，購買私油的車主或司機同樣會被檢控，「買賣同屬犯法」。

轉注燃油貨車及入油汽車同會充公

他又稱，無論是用於儲存和轉注燃油的貨車，還是前往入油的私家車，一經定罪，海關都會向法庭申請充公。陳子達亦透露，消防處正研究修訂條例，以獲取類似的執法權力，從而加強打擊力度。海關亦高度關注私油站如設在民居附近，將會即時採取行動。

在源頭堵截方面，海關已加強邊境口岸的檢查，並運用情報及偵測能力，從市內的銷售點溯源，成功鎖定多輛改裝油缸以走私電油的車輛，單在今年已扣押8輛汽車，包括6輛私家車及2輛貨車。這些車輛同樣會被檢取並申請充公。

除了非法燃油，走私香煙亦是海關面對的一大挑戰。陳子達形容，不法分子運用不同的方法，透過空運、海路及陸路等多種渠道將私煙偷運入境。他指出，去年在陸路邊境口岸，去年僅因攜帶超額香煙而被罰款處理的案件已高達約二萬六千宗，情況相當嚴重。現時海關亦會採用新科技，更精准識別高風險的旅客。



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