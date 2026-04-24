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馬會支持隋唐輝煌文明展 弘揚中華歷史文化

社會
更新時間：22:56 2026-04-24 HKT
發佈時間：22:56 2026-04-24 HKT

隋代和唐代可謂中國最輝煌的一段歷史時期之一。市民如欲親身感受兩個朝代的黃金盛世， 並且認識國家歷史和文化的發展脈絡，可以由明日( 25日 )至 8月 24日於香港歷史博物館參觀「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象 — 陝西隋唐文明展」。展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助。

展覽開幕禮今日（24日）舉行，出席的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、外交部駐港特派員公署副特派員花有、 陝西省文物局副局長王潤錄、中聯辦宣傳文體部副部長林枬、香港賽馬會副主席黃嘉純、「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」委員彭韻僖、署理康樂及文化事務署署長譚美兒，以及香港歷史博物館總館長何惠儀。

自2012年起，馬會與康樂及文化事務署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」。馬會副主席黃嘉純表示：「馬會多年來通過『香港賽馬會呈獻系列』，大力支持高質量的世界級展覽及藝文節目，推動香港的藝術、文化和保育發展，吸引旅客體驗中華文化的獨特魅力，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心。馬會作為愛國愛港的馬匹運動機構，將繼續發揮香港所長，致力服務國家所需，建設更美好的社會。」

唐朝獲譽為中國歷史上的黃金時代，既承襲隋代的雄才偉略，亦有賴魏晉南北朝以來的民族融合成果。本次展覽以魏晉南北朝的歷史背景為切入點，突顯隋代的奮發開創，繼而全面呈現大唐時期積極開放、樂觀自信的國家風貌。展覽將展出逾165件（套）來自陝西及香港的珍藏，其中包括18件（套）國家一級文物。展覽亦精選香港出土的相關展品，展現當時香港在商貿及軍事上的重要角色。

另外，適逢丙午馬年，展覽特設馬文化主題內容，包括與馬球、舞馬、狩獵、出行騎乘、戰馬相涉的唐代陶俑、馬具和馬飾等珍貴的歷史文物。教育互動區則透過沉浸式虛擬實境及擴增實境體驗，重現唐代壁畫中的馬術及馬球場景，生動演繹唐代騎馬文化。展覽亦提供免費團體導賞服務予學校、慈善團體及非牟利機構，以加強教育及社區參與。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「香港賽馬會呈獻系列」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

本次展覽亦是馬會馬年系列活動重點項目之一。馬年對香港及馬會而言都別具意義。馬匹結合優雅與力量，象徵熱情、活力及躍動，與香港「我做得到」的精神不謀而合。賽馬不僅深深植根於社區，是廣受歡迎的體育活動，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。

馬會與市民一起「同心同步同進，馳騁精彩馬年」，並推出橫跨全年的馬年系列活動，彰顯人馬之間的非凡合作，透過一系列世界級賽馬盛事、馬術比賽，以及涵蓋文化、體育及親子元素的豐富活動，讓全城共慶同歡，推動香港旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。重點之一是馬會廣州從化馬場將於今年10月底開始進行常規速度賽事及一系列馬匹主題文體旅活動，標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。有關馬年系列活動詳情可瀏覽 https://hkjc.com/YOTH

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