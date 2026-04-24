蚊患｜3區誘蚊器指數逾10% 掃管笏達警戒水平 食環署向地盤等提4檢控

食物環境衞生署今日（24日）公布，4月份第4批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，第一階段誘蚊器指數，除了黃大仙區牛池灣及新蒲崗(20.4%)、大埔區大埔東(14%)和屯門區掃管笏(25%)的指數高於10%外，其餘都在10%以下。食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。其中，牛池灣及新蒲崗誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園和公共屋邨；大埔東誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校和醫院；而掃管笏誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園和私人屋苑。

向地盤和場地管理承辦商提4宗檢控 一私樓管理公司獲發法定通知書

因應上述監察地區內風險較高的地點，食環署就發現建築地盤和公園內有蚊子滋生情況，已分別向有關地盤承辦商和場地管理承辦商提出共4宗檢控。另外，就發現一私人屋苑內有積水容器，亦已向有關屋苑管理公司發出法定通知書，要求在限期內清除有關積水容器。食環署與各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署會加強監察該些地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

食環署人員巡視黃大仙區一學校，給予校方人員防蚊控蚊建議和技術支援。

食環署人員巡視大埔區一公園，檢查新型捕蚊器，以提高防蚊成效。

掃管笏第一階段誘蚊器指數錄得25.0%第三級警戒水平

今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖。最新指數中，掃管笏的第一階段誘蚊器指數錄得25.0%的第三級警戒水平，預期其他地區的指數亦會上升。食環署已作出快速應變及部署針對性措施，市民亦應加強防止蚊子滋生的工作，及早清除潛在蚊子滋生地，減低蚊傳疾病傳播的風險。