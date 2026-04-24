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《小街道　大聯盟 》漫遊中區 丘應樺：適逢五一黃金周假期 吸引更多旅客和市民享優惠 開心消費

社會
更新時間：21:20 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:20 2026-04-24 HKT

由香港中小型企業聯合會主辦《小街道　大聯盟 》漫遊中區活動，有超過50間位於中上環區的商戶參與，為市民及旅客提供優惠券。商務及經濟發展局局長丘應樺今日( 24日 )表示，活動適逢五一黃金周假期，優惠版圖亦擴至有百年歷史的嘉咸街露天市集一帶，參與商戶較對上一次同區舉辦時增五成，相信可吸引更多旅客及市民使用優惠，開心消費。

丘應樺 : 讓市民和旅客感受不同小區特色  體驗香港城市魅力

丘應樺於啟動禮上致辭時指表示，「小街道　大聯盟」於2024年底推出，希望透過商會牽頭，聯動與不同持份者的合作，凝聚力量，推動小區內的中小型商戶提供優惠，吸引更多人流及消費，刺激生意增長，同時讓市民和旅客感受不同小區的特色，體驗香港的城市魅力。

由香港中小型企業聯合會主辦《小街道　大聯盟 》漫遊中區活動今日舉行啟動禮。
由香港中小型企業聯合會主辦《小街道　大聯盟 》漫遊中區活動今日舉行啟動禮。
活動有超過50間位於中上環區的商戶參與，為市民及旅客提供優惠券。
活動有超過50間位於中上環區的商戶參與，為市民及旅客提供優惠券。

 活動期間個別商戶錄兩至三成生意增長

他感謝香港中小型企業聯合會將這個構思實踐出來，在過去短短近兩年時間，聯同不同機構，尤其是與市區重建局緊密合作，把握不同的節慶時段，分別在中上環、灣仔及九龍城舉辦「小街道　大聯盟」系列活動，共吸引超過100家地區商戶參與，帶旺當區經濟。參與的商戶都表示活動期間，能帶動消費氣氛，人氣和財氣都有所增加，個別商戶更錄得兩至三成的生意增長。
 
丘應樺指出，中上環區一向深受旅客和市民歡迎，今次趁着五一黃金周，舊地重遊，商會再次與地區夥伴合作，舉辦《小街道　大聯盟》漫遊‧中區商戶優惠活動，將優惠版圖擴大到具百年歷史的嘉咸街露天市集一帶。「我記得『小街道　大聯盟』的首次活動就是在中上環舉行，印象特別深刻。因為我以前亦是這區的居民，很懷念區內的地道美食、中西薈萃和新舊交融的獨有特色。」

今次活動參加商戶增五成

他表示，很高興知道今次活動將會有多個商戶參加，較對上一次在同區舉辦增加五成。適逢黃金周假期，相信會吸引更多旅客和市民享用商戶提供的優惠，開心消費，同時，可以在區內傳統的街道和不斷優化的環境之間漫遊打卡，探索中上環不同面貌，發掘更多食、買、玩的好去處。

商務及經濟發展局局長丘應樺：

政府會繼續採取不同措施支援中小企業升級轉型，鼓勵業界不斷求變，開拓機遇，創造商機。

他續謂，「小街道　大聯盟」起了一個帶領和重要示範作用，展示業界和地區商戶同心合力，多花心思去吸引人流，並加入創新元素，營造賣點，帶旺地區消費。這種靈活多變的精神，正正是香港得以不斷向前的重要元素。過去一年，即使面對全球經濟及政治的種種挑戰，香港經濟發展仍然穩步向前，零售業總銷貨價值亦持續錄得增長，今年2月份更按年上升19.3%。
 
他並稱，政府會繼續採取不同措施支援中小企業升級轉型，鼓勵業界不斷求變，開拓機遇，創造商機。他再次感謝商會、各個支持機構和合作夥伴，以及參與的商戶，令「小街道　大聯盟」陸續在不同小區發揮力量，促進地區經濟，說好地區故事、香港故事。

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