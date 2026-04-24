機場麻疹｜再多一名空姐中招 潛伏期曾到越南 中心首日為75名機場員工打針

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。初步調查顯示，個案與本港早前錄得的本地或輸入個案沒有接觸。另一方面，中心今日開始在機場為合資格機場員工免費接種麻疹疫苗，以加強機場社區的群體免疫力，保障公共衞生，防止病毒傳播。截至今日下午6時，中心為約75名機場員工接種麻疹疫苗。

輸入個案涉及一名31歲外藉空姐 曾在其出生地接種麻疹疫苗

由外地傳入的麻疹個案涉及一名過往健康良好的31歲女子，她在4月19日起出現發燒和肌肉痛，並於4月22日出疹，同日到私家診所求醫，被轉介至北大嶼山醫院急症室。中心其後安排她到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。她的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時仍然留醫，病況輕微，情況穩定。中心的流行病學調查顯示，病人於潛伏期內（4月9日至4月12日）與親友到過越南，由於當地正爆發麻疹，而病人在香港沒有接觸麻疹感染者，故此列為外地輸入個案。

中心職員為機場員工於接種疫苗前作評估。

中心職員為機場員工接種疫苗。政府新聞處

27名曾跟女患者同時段於同一診所人士被列密切接觸者

初步資料顯示，病人並非在本港出生，是一名外藉人士，但據她提供的資料，曾經在其出生地接種麻疹疫苗。她是一名機艙服務員，但與早前出現的機場群組個案並無任何關連。她未曾接觸任何飛機維修保養人員，其工作地點亦沒有與任何機場個案有重疊。她於傳染期內（即4月18日起）不曾上班，沒有接觸乘客或同事。她有一名家居接觸者，與另外10名親友一同到越南。中心已聯絡病人曾到訪的私家診所，以找出密切接觸者和是否涉及高危人士。暫時有27名曾跟病人同時段身處同一私家診所的人士被列為密切接觸者。上述人士目前都沒有出現病徵。中心會對他們進行醫學監察和繼續調查這宗外地傳入個案。

3名機場後勤員工先後出現麻疹

目前全球麻疹疫情持續爆發，由於機場員工需頻繁接觸大量旅客，加上機場有較高比例的非本地出生員工，他們在年幼時可能未曾接種麻疹疫苗，因此麻疹傳播風險較高。中心調查近日出現一個涉及3名機場後勤員工的麻疹個案群組時亦發現，在機場工作的人士，尤其是非本地出生的員工當中，有約3成不清楚自己有否接種兩劑麻疹疫苗。為預防機場員工再度出現麻疹爆發，中心今日起在機場設立接種站，為本港機場員工提供免費麻疹疫苗接種服務。在中心和機場管理局協調下，今日有序地為約75名合資格的機場員工接種麻疹疫苗。

香港國際機場2019年曾出現涉及機場員工的麻疹爆發

中心呼籲所有在機場工作的員工，尤其是非本地出生人士，盡快檢視自己的疫苗接種紀錄。是次麻疹疫苗接種對象乃沒有接種兩劑麻疹疫苗而又不曾感染麻疹的本港機場員工。若本港機場員工曾接受血液檢測證實對麻疹抗體（IgG）呈陽性反應，則無需接種。

香港國際機場在2019年亦曾出現涉及機場員工的麻疹爆發，為控制疫情，中心當時亦有為機場員工安排一次性的麻疹疫苗接種，以加強機場社區的群體免疫力，保障公共衞生，防止病毒傳播。