北都｜議員參觀專用安置屋邨樂嶺都匯 房協引入人形運動教練機械人等 與長者互動

立法會房屋事務委員會今日（24日）應香港房屋協會邀請，參觀房協位於粉嶺的專用安置屋邨樂嶺都匯，了解其落成後的最新情況。該屋邨是北部都會區發展下的重要民生配套項目。議員首先聽取房協主席凌嘉勤介紹樂嶺都匯的設計和特點。房協代表並向議員展示樂齡科技的應用，包括透過引入人工智能機械人和人形運動教練機械人等，增強與長者的互動，並鼓勵長者建立健康生活。

樂嶺都匯提供合共1 467個出租、資助出售和「長者安居樂」單位

議員又參觀樂嶺都匯的示範單位。該屋邨房屋類型多元，合共提供1 467個出租、資助出售和「長者安居樂」單位，其中的出租和資助出售單位為受政府發展清拆行動影響的住戶提供安置選項。議員除進一步了解資助出售單位和「長者安居樂」單位的特色外，亦與政府當局和房協代表就如何為長者締造更安全的居所交流意見。

立法會議員觀看示範，以了解房協如何利用巡邏機械狗，提升屋邨的管理效率。政府新聞處

議員聽取房協主席凌嘉勤簡介該屋邨的的設計和特點。

議員並察悉房協正逐步應用物聯網處理物業管理工作，亦觀看智慧物業管理的示範，包括應用巡邏機械狗和人工智能清潔機械人。議員鼓勵房協採用更多創新科技，從而繼續提升屋邨管理效率及服務質素，為居民提供更優質的生活環境。今次參觀活動共有13名房屋事務委員會委員和非委員出席。