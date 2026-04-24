靈實協會x徐德義醫生個人畫展《希望・意象》開幕 羅淑佩：看到生命、盼望

「基督教靈實協會x徐德義醫生個人畫展《希望・意象》」今（24日）舉辦開幕禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，數月前於靈實胡平頤養院一次「art jamming（即興繪畫）」體驗中，首次知道徐德義醫生原來是一個畫家，當時與一班朋友一同畫畫，當中應有傷健人士，包括靈實恩光學校學生，該校智障人士學校，是一所很有意義的學校。她從中有兩點體會，一是原來繁忙生活當中都可以追尋到興趣，甚至可以成「家」；二是「天生我材必有用」，就算身體上有挑戰或殘障，都可以發揮藝術潛能，這兩點令她十分感動。

羅淑佩父親晚年最後階段在靈實度過 獲醫護人員悉心陪伴

羅淑佩提到，其父親晚年最後一個階段也是在靈實度過，獲靈實醫護人員悉心陪伴父親度過最後的日子。後來透過院牧分享，知道父親是一個很好的基督徒，在信仰上亦令父親很有信心走完最後一段人生路程。羅淑佩作為家屬對此非常感激，亦非常感恩。她更稱，如果以後靈實有事需要幫忙，盡量一定會到。她形容一走進會場，還未看到接近30幅畫作的時候，已看到很多色彩，而這些色彩令人很開心。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，數月前於靈實胡平頤養院一次「art jamming（即興繪畫）」體驗中，首次知道徐德義醫生原來是一個畫家。

羅淑佩形容一走進會場，還未看到接近30幅畫作的時候，已看到很多色彩，而這些色彩令人很開心。

羅淑佩冀有更多機構結合專業和創意 捕捉生命的美

羅淑佩又指，今日天氣刮風雨天，大家進入會場時，可能被雨水沾濕，天色亦不是很明亮。但一進入會場，看到真的如靈實（Haven of Hope）所言，看到很多顏色、意象，從而看到生命、盼望。她希望以後有更多機構，亦有更多朋友，會將專業結合創意，在追尋專業的完美之餘，亦可抽出時間捕捉生命的一種美，亦都可以透過這樣一個慈善、為靈實協會籌款的畫展，捕捉美，讓這個世界亦更加美。