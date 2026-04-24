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廉政公署咖啡廳五一新搞作 邀年輕歌手獻唱 推限量文創吸客

社會
更新時間：17:37 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:37 2026-04-24 HKT

廉政公署總部「一九七四咖啡廳」將於五一黃金周推出音樂主題活動，除展出張學友等昔日歌手的反貪作品，更邀來年輕組合現場表演。屆時亦會推出多款自家設計的限量文創產品，期望吸引更多旅客到訪。

經典金曲結合GenZ新聲 傳承廉潔訊息

位於北角渣華道廉政公署總部的「一九七四咖啡廳」，為迎接五一黃金周，將以音樂為主題，舉辦「留聲．印記」展覽，展出廉署過往與多位流行歌手合作的珍貴宣傳品，包括張學友、陳慧琳、楊千嬅等人的黑膠唱片、卡式錄音帶及舊照，讓訪客重溫昔日反貪流行曲。

此外，咖啡廳亦邀請「GenZ」表演者，在五月指定日子帶來現場音樂表演，為倡廉活動注入新活力。

「GenZ」傳「誠」表演時段：

  • 5月1日（星期五）下午1時30分：無伴奏合唱組合Replay及「Starliteer」學員
  • 5月2日（星期六）下午1時30分：「Starliteer」學員
  • 5月9日 (星期六) 下午1時30分：無伴奏合唱組合Replay

推自家設計文創 限量斜孭袋保溫杯

除音樂活動，廉署亦將於五一期間推出多款由內部人員設計的全新文創產品，包括保溫杯、筆記簿、帆布袋及毛絨斜孭袋，全部數量有限，售完即止。

訪客亦有機會獲取全新設計的咖啡主題紀念品，包括免費的「誠信四重奏」疊色集印卡，以及隨活動送出的「期間限定」咖啡主題造型文件夾。廉署預計，新活動將吸引大批內地旅客，訪客人數或再創新高，屆時將加派人手並增加展覽廳開放時段。詳情可留意廉署網站及社交媒體公布。

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