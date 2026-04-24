公司董事以假護照開銀行戶口罪成 還押候判

公司董事涉利用假護照開設銀行戶口，廉署調查後對該公司董事提出起訴。被告經審訊後今(4月24日)在區域法院被裁定以欺騙手段取得服務等4罪成立。暫委法官高偉雄將案件押後至5月15日判刑，期間被告還押懲教署看管。

被告方思遠，38歲，被控兩項以欺騙手段取得服務，以及兩項管有虛假或偽造的旅行證件罪。被告被裁定4罪全部成立。

出示假墨西哥及加拿大護照開戶

案情透露，被告於2020年11月及2021年9月，先後約見兩間銀行的職員以申請開立個人銀行戶口。他訛稱自己是Fong Tim，並向銀行職員出示一本墨西哥護照及在開戶申請文件上簽署確認提供的資料真確無誤。被告因而不誠實地取得該兩間銀行的服務，成功開立8個銀行戶口。

被告又被裁定管有兩本虛假或偽造的旅行證件，即上述墨西哥護照及一本加拿大護照。被告於該兩本虛假護照上的姓名及出生日期，與他持有的其他身分證明文件所顯示的資料並不相同。