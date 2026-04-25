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《The Standard》專訪︱ 捷克駐港澳總領事：推「藝術年」加強兩地交流 讚港是理想多元平台

社會
更新時間：08:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-25 HKT

【捷克駐港澳總領事/香港捷克藝術年/商業/金融/直航航線】位於中歐的捷克擁有深厚文化底蘊，包括數百年歷史的玻璃製造傳統、阿爾豐斯·慕夏（Alfons Mucha）經典的新藝術風格、法蘭提塞克·庫普卡（František Kupka）具開創性的抽象筆觸等。捷克駐港澳總領事Klara Jurcova接受《The Standard》（《英文虎報》）訪問時指，領事館今年推出「香港捷克藝術年」，加強兩地藝術交流；又指香港是一個理想多元平台，除了推廣捷克藝術，亦能尋求商業、金融、教育等多個領域的長期合作；兩地亦正積極洽談，開通香港與捷克城市的直航航線。

領事館今年推「香港捷克藝術年」  涵塗鴉、文學等多元文化體驗

繼「2025香港捷克設計年」，領事館今年推出「香港捷克藝術年」，涵蓋塗鴉、表演藝術、沉浸式裝置、文學等多元文化體驗。捷克駐香港及澳門總領事Klara Jurcova認為，活動旨在讓大眾了解捷克不為人知的一面，她相信：「對捷克的認識，是激發對其他領域興趣最重要的一步」。

「香港捷克藝術年」期間，捷克及香港兩地藝術家，得以展開深度合作。例如在Art Central中，捷克壁畫藝術家Michal Skapa與香港「九龍霓虹」創辦人Jive Lau聯手，將捷克街頭藝術，與香港標誌性霓虹工藝融合。「藝術對話」系列亦成功連結大館、逸東酒店等本地機構，與Kunsthalle Praha、Qubus等捷克頂尖策展人和藝術家對談。

Jurcova形容香港是推廣捷克的「理想平台」

Jurcova形容，香港是推廣捷克的「理想平台」，其多元平台，不僅能讓領事館介紹本國文化，更有助尋求商業、金融等合作機會，而「文化和設計、創業及商業息息相關」。她舉例，Preciosa和Lasvit等照明及玻璃建築重量級企業，已在港設立地區總部；捷克總領事館亦透過「香港美酒佳餚巡禮」等大型活動，積極推廣捷克產品。

據貿發局數據，2024年，捷克是香港在中東歐地區的第4大貿易夥伴；而據聯合國Comtrade數據，去年捷克對港出口額逾4.26億美元（約33.4億港元）。

雙邊貿易與文化外交的長期發展，深植於旅遊和教育建立的人際聯繫。Jurcova認為，「教育領域絕對有很大的增長潛力」，目前捷克與香港兩地的學生交流人數，已恢復至疫情前水平。為深化聯繫，近期有本地非政府組織在港府支持下，帶領35位年輕專業人士，赴捷克參加Designblok設計節，並親身體驗「水晶谷」玻璃製造工藝。香港大學學生亦將於5月透過合作項目，前往布拉格和布爾諾，學習捷克文學、音樂與文化。為跨越地理限制，布拉格機場與國泰航空，亦正積極洽談開通香港與捷克城市間的直航航線。

捷克駐港澳總領事Klara Jurcova：

未來亦計劃帶領捷克企業，參與香港金融科技周，展示捷克在智慧城市軟件、低空科技及航空等方面的創新實力。

雙邊貿易也拓展到數位領域。Jurcova指，領事館正積極在港推廣捷克遊戲業，而《節奏光劍》、《天國：拯救》等全球熱門遊戲，均源自捷克；未來亦計劃帶領捷克企業，參與香港金融科技周，展示捷克在智慧城市軟件、低空科技及航空等方面的創新實力。她提到當地著名的飛行員培訓項目，有望吸引香港航空業，並承諾將持續利用各大平台，協助有意落戶香港的捷克企業建立聯繫。

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