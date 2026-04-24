會計主管虧空公款逾1500萬元 用於賭博及性工作者女友 認5罪判囚6年5個月

派對產品供應商48歲時任會計主管6年半間冒簽逾400張支票，虧空公款逾1500萬港元，遭廉政公署落案起訴。經控辯雙方認罪協商後，被告承認5項盜竊罪。辯方求情指被告內向，不善交際，盜款用於賭博及性工作者女友之上，案發後極度後悔，盡力償還了13萬元。暫委法官李頌然今日在高等法院判刑指被告完全取信於老闆，犯案精密有預謀，違反誠信，罪加一等，終判囚6年5個月。

官指被告犯案歷時6年多犯案精密有預謀

被告為DSL Holding Limited 48歲時任會計及行政主管譚俊鋒，譚承認5項盜竊罪。李官引述辯方求情指被告沒有案底，自少勤學，憑藉學生貸款修畢會計學士，案發時月入約2.8萬元。辯方指被告單身內向，不善交際，盜款用於賭博及性工作者女友之上，案發後極度後悔，盡力償還了13萬元。

李官判刑指被告乃公司會計部唯一職員，負責製備和妥善保管所有會計記錄和支票，完全取信於老闆，犯案違反誠信，罪加一等。李官考慮到被告犯案精密有預謀，冒簽支票再報稱相關交易為採購物資或向供應商付款，歷時長達6年多，涉及419次交易，盜款用於賭博及性工作者女友之上，並非一時衝動，故需加刑。李官以10年3個月監禁為量刑起點，認罪扣減3份之1，念在被告主動招認犯案，盡力還款，酌情減刑4個月，判囚6年5個月。

遭解僱時承認冒簽支票盜取公司1565萬

案情指，派對產品及文具設計公司DSL Holding Limited 成立於2003年，主要出口產品至美國。DSL持有三間銀行公司戶口，當中包括東亞銀行，而老闆朱海倫是DSL東亞戶口的唯一簽署人。被告2014年5月7日加入DSL，乃會計部唯一職員，負責製備和妥善保管所有DSL的會計記錄和支票。2017年8月至2024年2月期間，被告以DSL東亞戶口進行了419項交易，涉及金額合共港幣1565萬元多。被告以現金支票、銀行轉帳或存入支票至其東亞、恒生銀行和中國銀行的個人戶口的方式提取有關款項。

2024年3月28日被告因工作表現欠佳而被解僱時，被告向朱海倫承認自己一直挪用DSL公司資金，過去幾年假冒朱海倫簽名從DSL東亞銀行戶口發出支票，以提取現金及轉帳至自己銀行戶口，在會計記錄中報稱相關交易為DSL採購物資或向供應商付款。約2星期後被告向黎耀華會計師事務所審計經理徐家儉承認犯案，翌日向DSL償還港幣13萬元之後經WhatsApp向老闆致歉。

同年9月5日被告被捕，在警誡下承認於2016年3月至2024年3月期間，曾假冒朱海倫簽名發出支票，從DSL東亞戶口提取大額款項、發出大額支票供賭博及2位女朋友之用。被告亦承認為了掩飾不當行為而偽造了會計記錄，偽裝款項成向DSL供應商採購物資的開支，以及製備虛假的發票收據供審計之用。

案件編號：HCCC348/2025

法庭記者：陳子豪