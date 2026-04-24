啟德體育園引領綠色盛事新標竿 逾11萬七欖球迷共築「綠」茵主場

啟德體育園於剛圓滿舉行的香港國際七人欖球賽中，再次於國際舞台上展現如何將可持續發展的理念於大型體育盛事中實踐。在連日高密度人流及長時間運作的環境下，體育園以系統化管理全面落實減碳、提升資源效益及推動循環經濟，成功在盛事規模與環保表現之間取得平衡，為大型體育盛事樹立嶄新的「綠色標準」。

七欖賽事為期3天 共吸引逾113,395人次入場

為期3天的七欖賽事共吸引超過113,395人次入場，匯聚世界級球員與來自全球各地的球迷。賽事場內氣氛熾熱，場外運作則講求效能與可持續性。體育園結合綠色場館設計與智慧營運系統，在確保觀眾享有流暢觀賽體驗的同時，將可持續發展元素全面融入場館管理、能源使用及廢物處理等每一環節，切實展現體育園對長遠可持續發展的堅定承諾。

近四成廢物成功「轉廢為資源」

賽事期間，回收大使與清潔團隊全天候駐守場館內外，即場收集並協助分揀各類廢物，重點回收塑膠等可再生物料，顯著提升整體回收效率。紙類及廚餘經大型生物分解系統處理，透過加熱、攪拌及除菌程序轉化為有用的堆肥；塑膠等回收物料則送往回收中心，再造成藝術品或作其他再生用途，為盛事資源注入「第二生命」，全面落實循環經濟。同時，園方全面推行「走塑」措施，場內食品容器一律採用可降解物料。今年七欖盛事，近四成廢物得以高效回收及妥善處理，顯著減少即棄廢物量，並有效紓緩堆填區壓力。

低碳營運與公眾參與並行

在營運層面，體育園透過智慧管理系統，按即時人流及天氣數據動態調節空調、通風及照明設備，提升能源使用效益。園區整體規劃亦以「暢通易達、步行友善」為原則，並與港鐵無縫連接，鼓勵球迷採用公共交通或步行往返場地，以實際行動減少碳排放。此外，園內設有大量綠化及多元戶外空間，有助改善場地微氣候，為觀眾營造更舒適的活動體驗。

除場地營運措施外，體育園亦積極將可持續理念帶入社區，透過舉辦環保工作坊，邀請市民參與再生膠藝術創作，從體驗層面加深大眾對循環經濟及資源再用的認識，進一步擴大綠色盛事的社會影響力。

七欖再次展示盛事經濟與環保可並行發展

啟德體育園發言人表示，大型體育盛事不只是運動員的競技舞台，更是推動可持續發展的重要平台。香港國際七人欖球賽再次展示盛事經濟與環保可並行發展。啟德體育園把可持續發展理念融入每一項盛事，與市民及旅客一同共築世界級「綠」茵主場。

透過香港國際七人欖球賽這個全球矚目的舞台，啟德體育園以實踐證明香港具備舉辦大型綠色盛事的國際級實力，成功將盛事經濟與可持續發展結合，進一步鞏固香港「亞洲盛事之都」的地位，並為全球體育盛事開拓更具社會價值與前瞻性的未來。