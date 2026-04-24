港燈燃料調整費5月下調至每度電26仙 預告年中燃料費將顯著回升

香港電燈有限公司今日（24日）宣布，今年5月的燃料調整費將下調至每度電26仙，較4月減少4.4仙。港燈指出，是次下調因調整機制具「遞延效應」，主要反映年初較低的燃料成本，但預告因中東戰事影響，年中起燃料費將會顯著上升。

5月燃料費下調反映年初價格

港燈表示，2026年5月的燃料調整費將下調至每度電26仙，此舉主要源於調整機制的「遞延效應」。相關費用乃根據今年1月至3月的平均燃料成本計算，由於首兩個月燃料成本相對較低，因此為是次調整提供了緩衝空間。

港燈：年中起燃料費將顯著回升

港燈強調，5月的燃料費尚未反映自3月起因中東局勢緊張，而飆升的國際油價及天然氣價格。港燈預計高昂的燃料成本將由年中開始反映在燃料調整費上，屆時燃料調整費將會顯著上升。

港燈表示，會密切監察能源市場和供應情況，審慎管理燃料庫存、發電運作和排放法規要求，確保電力供應穩定，而燃料調整費按透明的「實報實銷」機制釐定，港燈只會收回實際燃料成本，不會從中獲利。