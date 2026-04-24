男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部

52歲男子涉嫌於去年4月在紅山半島某單位襲擊其妻，被控一項普通襲擊罪。案件今於東區裁判法院開審。女事主供稱當日要求被告照顧子女，但被告情緒激動及辱罵她「low educated」、「屋邨妹」和「潑婦罵街」，把她推倒床上及拳打她頭部數次，被告其後走出房間及追着子女，令兒子躲進傭人的房間，而被告母親也一度跪下求被告停止；女事主稱正辦理離婚，又指被告並非首次動粗。

事主指交託被告照顧子女惹怒對方

被告董凱鐿，控罪書上無報稱職業；被告今由資深大律師林穎茜代表。控罪指，被告涉於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

事主鄧春美供稱，她於2012年與被告結婚，兩人育有一對子女，而她另與前男友亦有一名大女兒。被告於2025年2月被滙豐銀行解僱，自此情緒比較暴躁，「全家人都唔係好想同佢太多接觸」。

鄧憶述案發當日約中午12時，她和被告在主人房，兩人準備更衣出門，她向被告表示打算待會飯後去染髮，並問被告「你可唔可以幫我照顧啲小朋友兩個鐘」，惟當時被告神情及語氣流露不滿，被告問「咁我帶啲小朋友去邊」，她則表示可以詢問孩子們。

鄧稱她當時又向被告表示，他最近沒有時間陪伴孩子，孩子也很想他多花點時間陪伴，但被告開始情緒激動，並大聲叫子女入房及大聲問子女「What did I do to you?」，子女沒有回應，她便問小女兒是否想被告陪伴多些，女兒點頭。

遭被告指罵「屋邨妹、潑婦罵街」再被拳擊頭部

鄧指被告其後便開始「情緒爆發」，大聲和兇惡地指罵她，「講啲好侮辱性嘅說話」，「佢話我low educated，佢話我屋邨妹，佢話我潑婦罵街」，被告更問兩名子女知不知道大女兒並非他們的親生姐姐。當時子女很害怕及沒有回應，鄧則安撫子女，稱她們和大女兒均由她所生。

鄧稱被告情緒「再激動啲」，他走上前及雙手推她的肩膀，令她跌倒在床，被告其後跪在床上用拳頭打向她的頭部，她舉起雙手擋住臉，並感覺到被告打了她頭頂位置約4下，約數秒後，被告又再次動手打了她4下；鄧稱她及後滾了下床和避開被告，同時大叫「有人打人」，當時一對子女走出房間，而被告也走出房間，她想保護子女便也走出房間，及叫被告不要打人。

被告母親一度下跪要求被告停止追逐兒子

鄧稱子女走出房間後發出尖叫，而被告一度追着兒子，所以她和被告的母親便也追上去，最終兒子跑入工人房躲藏，工人則鎖上門，而被告母親則一度跪在廚房及向被告表示「媽媽跪係度啦，求你啦」。被告其後才返回客廳。

鄧其後曾致電友人及告知遭被告襲擊一事，她亦向被告母親表示想報警，但被告母親勸阻，所以她當時沒有報警，並被告母親及孩子們外出吃飯，當時她仍感到頭部隱隱作痛。

鄧稱被告當晚收拾行李後離開 ；翌日，鄧諮詢律師法律意見後報警，後來亦向警方提供家中閉路電視片段。鄧現時正在與被告辦理離婚手續。

此外，鄧確認她在2014年亦曾與被告辦理離婚，但因為被告後來哄回她，故撤銷離婚手續。鄧又稱「被告一直以來……佢打我唔係第一次㗎啦」、「今次佢係小朋友面前打我，我接受唔到」，所以決定離婚，事後她也沒有再和被告聯絡。

否認於丈夫未尋獲新工時已萌生離意

辯方盤問鄧時，問到被告拳打其頭部的力道。鄧稱感到痛楚及被告有用力。辯方續指，醫生報告顯示鄧的頭部只有紅斑，故鄧不敢聲稱被告大力打她。鄧則稱相信被告並非用盡全力打她，因為過去曾遭被告全力打向鼻子，導致其鼻子流血。辯方又指，醫療報告沒有顯示鄧的頭頂有紅腫或瘀傷。鄧同意，但指當時有痛感和暈眩。但鄧確認，事發後她與子女和被告母親外出，與被告的親戚一起吃飯，而她在席間從未提及不適。

辯方提出，被告去年2月遭銀行解僱及未找到新工作時，鄧曾盤算要否離開被告。鄧不同意。辯方續指，鄧在2014年曾提出離婚，當時她申請兒子的撫養權，並在誓章中提到她已育有長女，而她在誓章中透露此事，因為她知道有兒子撫養權會獲得較多贍養費。鄧不同意，並指兒子出生後一直由她照顧，她爭取撫養權是為了兒子着想。

被告婚前表明「無條件接受」過去

辯方指出，被告是在該誓章中才首度得悉鄧育有長女。鄧稱兩人結婚前，被告曾表示「無條件接受」她的過去，如果她不想透露、也會尊重；鄧確認當時沒有跟被告說起長女的事，但稱不知道被告是否知情。辯方另指，鄧的母親和親戚曾出席其子的百日宴，而因鄧事前提醒，眾人在宴會上也沒有向被告提及鄧的長女。鄧不同意。

辯方又指，鄧最終撤銷該次離婚，是因為被告購入單位時加入鄧的姓名。鄧稱被告當時表示想和她一起生活，並提出接長女過來，由於舊居有不愉快的回憶，所以她提出搬到新單位；鄧否認她要求被告買樓時加上她的姓名。鄧又確認，長女被接來一起生活後，被告有供書教學，而長女姓名亦修改。但鄧稱被告只有在最初才把長女視如己出，指被告有時會把長女當成「出氣袋」，曾試過把睡着了的長女叫醒及責罵，令長女須她和傭人安撫。

審訊下周一續。

案件編號：ESCC1217/2025

法庭記者：王仁昌