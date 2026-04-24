涉非禮女童及管有多段兒童色情影片 26歲售貨員還押至7月再訊

26歲男售貨員涉嫌於前年非禮未滿16歲女童，及作出猥褻行為，警員搜查其手機發現多段兒童色情影片及多張偷拍照。男售貨員被控非禮、偷拍私密部位、管有兒童色情物品等5罪，今於觀塘裁判法院首度提堂。被告暫毋須答辯，署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至7月24日再訊，待警方進一步調查，包括檢驗被告手機等。被告申請保釋被拒，須還押候訊，將在4月30日作保釋覆核。

被告陳紹祥，報稱售貨員，被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、一項猥褻侵犯罪、一項管有兒童色情物品罪，及兩項非法拍攝或觀察私密部位罪。

控罪指，被告分別於2024年7月23日及同年9月9月21日，在秀茂坪順安道9號順天邨某單位，向一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為；以及猥褻侵犯女童X。

被告另被控於2025年5月9日，在黃大仙樂富廣場A區UG2樓L228號舖外管有兒童色情物品，即18段第一級影片、5段第二級影片、1段第三級影片及2段第四級影片：而在該兒童色情物品中被告不是唯一的色情描劃對象。

被告亦被控於2024年4至2025年5月之間但確實日期不詳；及2025年8月至2026年4月之間但確實日期不詳，在香港拍攝多名不知名女性的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出上述行為，及不理會上述行為是否獲得該些女性的同意。

案件編號：KTCC811/2026

法庭記者：雷璟怡