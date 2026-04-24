翟紹唐資深大律師獲委任競委會主席 任期兩年5.1起生效 競委會：感謝現任主席陳家殷帶領及指導

政府今日（24日）宣布行政長官已委任翟紹唐資深大律師為競爭事務委員會（競委會）主席，並委任七名新委員及再度委任8名現任委員，任期兩年，由2026年5月1日起生效。

鄭煦喬、莊太量、郭彥麟、黎卓斌、孫榮聰、董美怡和楊莉珊獲委任為新委員。

獲再度委任的現任委員為陳曉峰、陳家偉、房育輝教授、何淑瑛、林建康、麥萃才、吳錦華和黃汝榮。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，競委會致力促進競爭並以打擊反競爭行為為目標，積極執行及推展《競爭條例》下的各項工作。翟紹唐資深大律師具有深厚法律背景及豐富公共服務經驗，深信在他的領導下，競委會將繼續全力維護香港的競爭環境，以提高經濟效益和促進自由貿易，從而惠及消費者和各行各業。

丘應樺續指，特別感謝即將離任的競委會主席陳家殷，在過去六年的任期內，致力促進市場競爭，維護公平的營商環境，並帶領競委會創下多個里程碑，貢獻良多。他亦感謝即將離任的委員陳佩君、劉堅能、羅富源、伍俊達、吳永嘉、黃慧群和信躍升，對競委會工作的寶貴貢獻和支持。

競委會現任主席陳家殷。資料圖片

競委會：感謝現任主席陳家殷帶領及指導

競委會亦發新聞稿，歡迎翟紹唐資深大律師出任競委會新主席，同時亦衷感謝現任主席陳家殷先生的帶領及指導。競委會指在其擔任主席期間，競委會各方面的工作均取得顯著進展，當中包括確立了三大執法重點；就十宗涉及多個不同行業、備受市民高度關注的案件入稟競爭事務審裁處，為香港競爭法體系確立重要先例；以及推行創新的倡導活動，加深社會各界對《競爭條例》的認知。

陳家殷表示，自2016 年加入競委會，至今剛好十年。這十年間親歷了競委會從年資尚淺走向成熟階段的每一個重要時刻。儘管過程中面對不少挑戰，但在歷任委員及優秀行政團隊的共同努力下，競委會都能成功克服，並達至多個里程碑。對此感到十分榮幸，亦衷心感謝團隊一直以來的付出及支持。

他亦有信心在翟紹唐資深大律師的帶領下，競委會定能在現有的堅實基礎上向前邁進，繼續確保香港能充分享受公平競爭所帶來的好處。