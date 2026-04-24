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又一村花園俱樂部洩逾九千會員個資 鍾麗玲促機構勿依賴承辦商維護網絡安全

社會
更新時間：10:34 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:34 2026-04-24 HKT

私隱專員公署昨日(23日)發表有關又一村花園俱樂部資料外洩事故的調查報告，當中逾9000人的身份證號碼、出生日期、電郵地址、聯絡電話及地址被洩露。私隱專員鍾麗玲今早(24日)在電台節目表示，又一村花園俱樂部網絡安全上存在多個嚴重漏洞，包括未有及時更新保安軟件，導致黑客有機可乘。她強調，機構不能完全依賴服務承辦商，自身亦需負起監察責任，提升網絡安全意識。

過期防毒軟件成漏洞  無視保安警告10個月

鍾麗玲透露，公署的調查發現，涉事機構的遠端存取軟件、防毒軟件及防火牆均已過期，存在已知漏洞，使黑客輕易取得用戶名稱及密碼等憑證，從而入侵伺服器並將會員資料加密。她指出，軟件開發商早於事發前十個月已發出保安警報，但機構及其服務供應商均未有採取任何行動，最終導致黑客成功入侵，形容這是「教訓」。

調查亦揭示了機構在資料保留政策上的不足。鍾麗玲指出，根據私隱條例，當資料的使用用途完成後，便不應再繼續保存。該機構雖然知道因應法律或會籍更新需要，資料可保留七年，但公署發現有超過四千名人士的資料被保留超過七年。這些本不應受影響的前會員，最終亦因這次外洩事件而蒙受風險。

鍾麗玲表示，事件發生後，機構已即時通知所有受影響人士，因此公署未有收到相關的查詢或投訴。她提醒，市民若接獲資料外洩通知，應馬上提高警惕，並根據外洩的資料類型採取相應措施。例如，若涉及密碼或銀行戶口號碼等敏感資料，應立即更改密碼，並密切留意戶口有否不尋常的交易，必要時應報警求助。

公署推數據安全套餐及免費研習班  助機構評估防護措施

為協助各機構加強數據安全，私隱專員公署已推出「數據安全套餐」，提供免費的研習班及講座名額，並設有網上快速測試工具，讓機構評估其資訊系統的保安措施是否足夠。

此外，鍾麗玲亦談及公署最新發布的保護兒童網上私隱實用貼士。她建議家長應善用網上平台的家長操控功能，但同時強調需要取得平衡。對於年幼的子女，家長可以設定較嚴格的限制，如上網時間及可瀏覽的網站；但隨著子女年長，應適度調整操控，並採取開放態度與他們溝通，共同探討良好的上網習慣及網絡安全須知。
 

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