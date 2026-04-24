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恒大商業新聞獎 星島集團表現亮眼 評審林健鋒高度評價ESG報道廢棄茶渣再利用

社會
更新時間：11:48 2026-04-24 HKT
發佈時間：11:48 2026-04-24 HKT

由香港恒生大學傳播學院主辦的「第十屆商業新聞獎」昨日（23日）公布得獎名單並舉行頒獎典禮。星島新聞集團在文字組別表現亮眼，一舉奪得兩個獎項殊榮，其中《星島頭條》財經版獲得「最佳商業（環境、社會、企業管治）新聞報道獎」文字組銀獎；《東周刊》時事組獲頒「最佳房地產新聞報道獎」文字組銀獎。

《星島頭條》記者羅芊芊以廢棄茶渣再利用為主題，憑報道《廢棄茶渣製成杯 炒價竟高見3000元 甡物科技創減塑新模式 遙控器也有》，獲得「最佳商業（環境、社會、企業管治）新聞報道獎」文字組銀獎。該報道講述由初創企業「甡物科技」開創出減塑低碳的創新模式，令廢棄的茶渣搖身一變，可以替代塑膠使用。談及獲獎感受，羅芊芊表示希望藉着報道呼籲大眾減少浪費、物盡其用，為環保貢獻一分力。

獲獎報道：廢棄茶渣製成杯 炒價竟高見3000元 甡物科技創減塑新模式 遙控器也有

《東周刊》記者何子澄則憑藉深度調查報道《住宅賓館變宿舍 舍監非24小時駐守 內地中小生 留港寄宿欠規管》，榮獲「最佳房地產新聞報道獎」文字組銀獎。報道揭示了市面上部分住宅賓館被改作學生宿舍的現象，以及欠缺舍監全天候駐守等安全隱憂，引發社會對在港就讀內地中小學生寄宿安全的廣泛關注。何子澄亦表示，期望這篇報道能喚起各界對宿舍安全風險的重視，並推動社會進一步探討是否有必要將學生宿舍納入法例規管。

獲獎報道：住宅賓館變宿舍 舍監非24小時駐守 內地中小生 留港寄宿欠規管

評審之一的行政會議成員林健鋒高度評價《星島頭條》ESG報道，認為內容全面、圖文並茂，有效闡述了ESG（環境、社會及企業管治）三大支柱，其介紹的創新商業模式也為業界提供了寶貴參考。評審羅詠暉讚揚《東周刊》記者鍥而不捨，以「放蛇」方式親身接觸中介機構並直擊多個宿舍，成功揭露未成年寄宿學生被疏於照顧的風險。今屆恒大商業新聞獎共收到超過600份參賽作品，數量連續3年創新高。頒獎典禮由商務及經濟發展局局長丘應樺擔任主禮嘉賓。
 

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