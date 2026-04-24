宏福苑聽證會｜消防處助理處長鄧榮華：縱然大火仍未停搜救 有消防員突圍至14樓救人｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）將舉行第19場聽證會，亦是第三輪聽證會的第5場會議。委員會傳召兩名消防處證人出庭作供，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。楊恩健是聽證會召開至今，職級最高的證人。

4月24日聽證會重點：

消防處助理處長（新界北）鄧榮華指，當大廈的消防栓或加壓系統停止運作時，要使用重約80公斤手提式加壓泵，由消防員搬運至適當位置放置

鄧榮華亦指，派遣雲梯車有既定機制，若發現需要更加多資源，會第一時間要求增援。



【11:4５】代表委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處處長楊恩健1992年加入消防。

杜淦堃指， 過去數月已先後11次向消防處查詢資料，並獲對方全力配合，消防合共向委員會提供33份證人供詞，對釐清火災情況、前期統籌工作及後續建議有重大幫助，他感謝消防處的協助。

消防處處長楊恩健。

陸啟康：「當日負責救火嘅同事嘅努力」有目共睹

【11:40】杜再問，大火由一級升至三級、再升至四級的過程中，除了既定出勤規模外，前線指揮官是否有權按實際需要要求額外資源，例如雲梯車等。

鄧榮華指，若認為有需要，可以直接透過通訊中心要求額外支援，強調「各崗位同事並非鐵板一塊」，毋須被動等待資源到位，而是可以適時主動爭取所需資源。

委員會主席陸啟康表示，「當日負責救火嘅同事嘅努力，大家都睇到嘅，要講一聲，辛苦晒。」

流動指揮車配備資訊系統及大廈佈局圖 為不熟悉現場人員提供指示

【11:30】杜淦堃問，對於同一時間多棟大廈起火，有一些跨區調派的人員因不熟悉大埔區環境而走錯路的情況。

鄧榮華解釋，所有到達現場的車輛主管須先到流動指揮車（MCU）報到。MCU配備資訊系統及大廈佈局圖，可為不熟悉現場的人員提供指示。此外，車上亦設有流動終端機，顯示大廈位置。鄧榮華認為，只要同事依程序報到，現場通道、後勤區、BA（呼吸器）控制點及指揮站等均有清晰標記，行動上不存在重大障礙。

鄧榮華指，每次大火後均會進行行動檢討，消防內部的相關委員會正檢視安排與策略。

大火仍未停搜救 有消防員突圍至14樓救人

【11:20】鄧榮華在大火當日於15時50分到場，及後於16時18分至18時25分擔任現場指揮官。他憶述自己甫抵達宏福苑便登上流動指揮車（MCU），同時於約15時55分左右，便收到發現殉職消防員何偉豪的報告，他亦隨即要求下屬安排點名，確保沒其他人落單。

至16時18分，鄧榮華接手指揮時，他向通訊中心匯報情況是7棟大樓起火，每座31層樓高，且當中多座大樓是「well alight」，即是「相當大火」。他形容，當消防員見到「well alight」的字眼出現，便馬上意識到是嚴重火警。他亦馬上建立現場指揮鏈，包括指派下屬時任消防處副消防總長（新界北）黃景文負責搜救工作；16時52分時，多位消防區長等高級主任到場增援，他安排眾人擔任各大樓的指揮官。

由16時18分至18時25分，他任總指揮期間多次向通訊中心要求增援，包括鋼梯車、消防車及搜救隊等。當中多次要求搜救隊增援，他相信是由黃景文決定有關要求，因黃作為搜救指揮官最清楚要調派多少資源，強調各指揮官都有一定彈性指揮，包括負責各大樓的指揮官，均可各自申請調派包括鋼梯車在內的支援。

當日，消防處最後處理各大樓大火的主要策略是「內攻」，採逐層推進滅火的方法。但鄧榮華指，其實各大樓的指揮官一直無放棄試用其他不同策略。首先，早在大火初期時，曾有消防員成功衝入宏昌閣，打算上樓作緊急疏散撤離，惟隊員僅在樓梯衝上半層樓後，已遭遇大火濃煙而無法深入，不然自身有生命危險。該隊員返回大堂後，大量棚架開始掉落封鎖出入口，最後隊員成功撤離，否則或恐遭不測。

鄧榮華續指，雖然火勢猛烈並且持續有竹枝棚架大量掉落，雖然明知打通大堂不等於能穿過大火濃煙密佈的樓梯上樓救人，但眾隊員仍然努力射水滅火，同時清理堵塞雜物，並於15時40分，成功在宏昌閣大堂救出3名昏迷人士。同時，各大樓雖是逐層推進滅火為主，但如見到任何救人機會亦絕不放過，他舉例，宏泰閣就曾有隊員不顧低層的大火，把握機會直接攻堅上10樓及14樓救人。

當時，宏泰閣的指揮官更一度嘗試用鋼梯進入10樓單位，打算建立橋頭堡，嘗試搶高點由上至下滅火救人，可惜最後因該處左右兩側的單位均起大火，且樓梯火勢濃煙猛烈，最後只能作罷。鄧榮華指，當時不止宏泰閣，其他大樓的指揮官都曾嘗試各種方法，但最後都是逐層推進為主。

派遣雲梯車有既定機制 現場如缺資源會第一時間求支援

【11:15】鄧榮華指，當時有消防員使用鋼梯嘗試拯救一名身處低層單位的市民，但由於樓宇間距離較遠，雲梯需要大幅度水平延伸。過程中，現場不斷有竹枝、碎石等雜物墮下，操作風險極高。

他指，當市民被救援時，雲梯的警號燈已經響起，顯示負重已達極限，涉及支點與力點的物理問題，強調「絕對唔係話樓層比較低就一定容易，困難係力學問題。」他補充，該次救援後，鋼梯部分部件因高溫損壞。

鄧榮華亦提到，火場附近的樓宇之間本設有緊急車輛通道，要求距離大廈不超過十米並具備足夠承載量，以便消防車輛，包括雲梯車靠近。然而，現場因竹枝、雜物、灰燼等堆積，絕大多數緊急通道已被覆蓋，儘管消防處嘗試在不同位置佈置雲梯，但客觀環境限制仍帶來重大挑戰。

杜淦堃隨後問到，對於公眾質疑為何不在更早階段調派更多雲梯車，鄧榮華解釋，消防處的火警分級與車輛出勤規模有既定機制，例如一級火警有一架雲梯車，三級火警增加至兩架，四級火警則會有三架。現場指揮官會根據火勢評估，通訊中心便會按既定規模調派相應數量的雲梯車及其他資源。

鄧榮華強調，「現場同事係要不斷噉樣去評估，當發現需要更加多資源，無論邊一類資源，都會第一時間要求支援。」

雲梯車救援非單純取決樓層高低 內部救火最優先

【11:10】杜淦堃隨後問鄧榮華使用雲梯車的情況。鄧榮華強調，火場環境複雜，雲梯車的救援工作並非單純取決於樓層高低，而是涉及現場環境及火勢蔓延等多重因素。

鄧榮華指，雲梯車在火災中的主要功效有兩項，第一是撲滅建築物外牆棚架的火勢，防止火勢向外蔓延；第二是透過射水冷卻或形成水簾，阻擋火焰從單位內部擴散。他強調，消防人員的基本救火策略始終以「內部救火」為最優先，雲梯車主要用於輔助外部控制。

消防處助理處長（新界北）鄧榮華。

宏福苑消防栓停用 消防員徒手搬運80公斤手提式加壓泵上樓

【10:50】鄧榮華提及，當大廈的消防栓或加壓系統停止運作時，單靠泵車的壓力未必能將水輸送到大樓高層。因此需使用手提式加壓泵（portable pump）輔助，將水壓提升，以確保高層樓層能夠有效出水。

鄧榮華指出，該手提泵重約80公斤，消防員需將其搬運上十幾至二十多層樓梯，「一個80公斤的泵，要搬上一米半的樓梯，並非輕鬆的事。」杜淦堃問「是否意味消防員要搬到十幾層樓？」鄧榮華同意。

杜問及該手提泵的放置位置，鄧榮華稱並無硬性規定，他承認，消防栓及加壓系統的問題對救援工作有明顯影響，但仍屬可克服範圍。至於當日實際動用多少手提泵，他表示手上並無相關資料。

【10:15】代表委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處助理處長（新界北）鄧榮華在1996年加入消防，2025年晉升至現職。大火當日下午4時18分至6時22分屬在場總指揮。

鄧榮華指，消防的行動記錄是透過流動指揮車（MCU）收集前線無線電訊息，再轉交通訊中心人員即時記錄。當日所有現場資訊均由MCU整合後上傳至通訊中心。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元