食環署「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮 黃淑嫻：多管齊下減鼠患風險

食物環境衞生署（食環署）周四（23日）舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮。環境及生態局副局長黃淑嫻和食環署署長吳文傑擔任主禮嘉賓，向得獎機構和團體的代表頒發獎項和證書。黃淑嫻在頒獎禮上致辭時強調，防治鼠患工作有賴政府與社區攜手合作，透過持續改善環境衞生、應用科技及加強公眾教育，多管齊下減低鼠患風險。



食環署於2024年年底推出《滅鼠約章》（《約章》），鼓勵住宅處所及相關持份者從源頭加強防治鼠患，透過落實環境管理措施及推動居民參與，逐步建立長效防鼠機制。至今，簽署《約章》的住宅物業已覆蓋逾72萬戶，反映社區各界對防治鼠患工作的重視和支持。

食環署23日舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮，表揚在防治鼠患工作上表現卓越的住宅處所。圖示環境及生態局副局長黃淑嫻（左六）、食環署署長吳文傑（左五）與其他出席頒獎禮的嘉賓合照。

環境及生態局副局長黃淑嫻（前排左四）頒獎予「卓越滅鼠伙伴獎」金獎得主。

食環署署長吳文傑（前排右）頒獎予「傑出滅鼠聯絡大使獎」金獎得主。



為表揚在防治鼠患工作表現卓越的處所，食環署於今年一月推出「滅鼠伙伴嘉許獎2026」，設有「卓越滅鼠伙伴獎」、「傑出滅鼠聯絡大使獎」、「科技應用獎」及「創意獎」四個獎項。署方期望透過嘉許，推動更多持份者投入防治鼠患工作，提升居民對環境衞生的關注和參與度，攜手締造無鼠環境。署方收到逾320份來自全港各類屋苑和團體的提名，充分展現社區在防治鼠患方面的動員力和凝聚力。



黃淑嫻在頒獎禮上致辭時表示，防治鼠患工作有賴政府與社區攜手合作，透過持續改善環境衞生、應用科技及加強公眾教育，多管齊下減低鼠患風險。食環署正落實以數據為本的防治鼠患新策略，利用鼠隻活動調查所得的數據，優化人手及資源的運用，以便採取更具針對性的行動，從而提升滅鼠工作成效。



她強調，防治鼠患需要社會各界共同參與，鼓勵更多機構參與《約章》。她同時宣布今日起將《約章》的涵蓋範圍擴展至商場，邀請商場的物業管理公司、營運者及業主簽署《約章》，將防鼠措施推展至社區不同層面，共同提升本港整體環境衞生水平。



食環署在頒獎禮後舉行防治蟲鼠講座，向出席的滅鼠聯絡大使分享了如何監察防治鼠患工作，以及介紹滅鼠工具及技術要點。現場亦設有展板，介紹《約章》及防治鼠患相關資訊。

食環署會繼續加強與不同持份者的協作，並透過宣傳教育提升市民的環境衞生意識，鼓勵他們養成良好生活習慣，從源頭減低鼠患風險。