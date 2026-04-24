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天氣｜天文台晚上再發特別天氣提示：本港未來兩三小時仍間中有驟雨 明日驟雨減少

社會
更新時間：20:16 2026-04-24 HKT
發佈時間：20:16 2026-04-24 HKT

【20:55】天文台發特別天氣提示，指受東北季候風影響，本港晚間天氣稍涼，市區最低氣溫約19度，新界再低一兩度。

【20:15】天文台發特別天氣提示，受高空擾動影響，本港未來兩三小時仍然間中有驟雨。天氣稍涼，市區氣溫約19度，新界再低一兩度。隨著高空擾動遠離，明日驟雨減少。

【18:20】天文台發特別天氣提示，指受高空擾動影響，本港未來數小時持續有驟雨，部分地區雨勢較大。天氣稍涼，市區氣溫約19°C，新界再低一兩度。隨著高空擾動遠離，午夜前後驟雨會逐漸減少。市民請留意天氣變化。

【16:00】天文台發特別天氣提示，與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。

【11:45】天文台發特別天氣提示，與高空擾動相關的驟雨正持續影響廣東及南海北部。而位於廣東西部的雷雨區逐漸移向珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。

【6:20】天文台再發特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

【1:25】天文台於周五凌晨1時25分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。此外，天文台預料強陣風吹襲香港，呼籲身處室外的市民，儘快到安全地方躲避。

今早多區氣溫較昨日低5至6度

天文台表示，高空擾動正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。此外，東北季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區氣溫較昨日低5至6度。凌晨時份的雷雨為港島、大嶼山、離島部分地區帶來10至20毫米雨量。

本港地區今日多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在19至20度左右。吹和緩北至東北風。

展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下週中期天氣不穩定。

 

 

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