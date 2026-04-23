中環海濱活動空間｜獲批5年租約 忠啟有限公司 : 致力打造為世界級文娛地標

發展局今日（23日）公布，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約已批予忠啟有限公司（由恒基兆業地產有限公司及耀榮文化有限公司組成的合資公司），租期5年，由7月1日起生效。忠啟有限公司表示，歡迎政府批予中環海濱活動空間五年租約。憑藉恒基兆業地產在空間規劃和建築設計的豐富經驗，以及耀榮文化在盛事策劃與營運管理的能力，雙方將致力打造中環海濱活動空間成為更具活力的世界級文化娛樂地標，並進一步鞏固香港「盛事之都」的城市定位。

忠啟有限公司由恒基兆業地產有限公司 （股份代號：12）及耀榮文化有限公司（下稱「耀榮文化」）合組成立，各持一半股權。

將引入更多不同類型活動及國際級盛事 支持盛事經濟豐富訪客體驗

忠啟有限公司表示，於未來5年將引入更多不同類型的活動及國際級盛事，以支持盛事經濟，並豐富訪客體驗。現時，西九文化區的安盛竹翠公園，以及西沙GO PARK創夢館均由耀榮文化負責管理，是次由恒基兆業地產及耀榮文化合組公司成功投得活動空間的新租約，有利於策劃活動時從維港海濱的整體布局出發，從而發揮更大的協同效應，突顯香港維港兩岸的特色。

此外，公司將建立完善的審查流程，活動主辦方需提交詳盡的營運、執行方案供審核和評估，以確保所有活動均達到相應標準。

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沒有商業活動舉行的日子 將開放整個中環海濱公共空間

為善用珍貴的海濱資源和場地空間，公司於沒有商業活動舉行的日子，將開放整個公共空間，並採用靈活的場地布局安排，在營辦商業活動期間亦能開放當中非活動區域予公眾使用。此外，活動空間亦會增設恆常的餐飲與免費休憩設施，為訪客帶來更完善的共享海濱體驗。