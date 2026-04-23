宏福苑聽證會｜消防處處長楊恩健周五作供 曾解釋直升機投水滅火反助火勢

大埔宏福苑火災獨立委員會明日（24日）將舉行第19場聽證會，亦是第三輪聽證會的第5場會議。委員會屆時將傳召兩名消防處證人出庭作供，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。楊恩健是聽證會召開至今，職級最高的證人。

翻查資料，楊恩健曾在記者會回應有意見質疑為何不動用直升機或更高的雲梯車進行撲救。他指動用直升機在樓宇上空投擲水彈，水只會灑落在大廈外圍，無法準確射入火場，對滅火並無實際幫助。他續指，直升機駛近樓宇時會產生強大氣流，反而會將大量空氣捲入火場，令火勢燒得更猛、蔓延得更快。

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